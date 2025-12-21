Taps és fütty a sydney-i iszlamista strandvérengzés miatt tartott megemlékezésen

Ezrek emlékeztek meg vasárnap este a sydney-i Bondi Beach strandon az egy héttel ezelőtt a zsidó hanuka ünnepség során elkövetett terrorista merénylet 15 áldozatáról.
Az új-dél-walesi zsidó közösség által szervezett megemlékezés helyi idő szerint 07:47-kor, a támadás pontos időpontjában egyperces néma csenddel kezdődött, majd beszédekkel és zsidó vallási énekekkel folytatódott. Az állami épületeken félárbocra eresztették a zászlót, a lakosságot pedig arra kérték, gyújtsanak gyertyát az áldozatokért. Vasárnap a hanuka nyolcadik, egyben utolsó napja.
A megemlékezésre érkező Anthony Albanese kormányfőt neve említésekor - ausztrál televíziós beszámolók hírügynökségi jelentések szerint - a tömeg egy része kifütyülte, mások megtapsolták.
Albanese miniszterelnök a megemlékezésen nem mondott beszédet, de vasárnap korábban bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak az ország rendvédelmi és hírszerző szerveinél, élén egy volt hírszerzési vezetővel, aki azt ellenőrzi, hogy a szervek rendelkeznek-e megfelelő jogosultságokkal, struktúrákkal és információ-megosztási megállapodásokkal az ausztrálok biztonságának garantálásához.
A miniszterelnök az "Iszlám Állam által inspirált" merényletre hivatkozva hangsúlyozta: "a gyorsan változó biztonsági környezetben a hatóságoknak optimálisan kell tudniuk reagálni".
Pénteken Albanese országos fegyverleadási programot jelentett be, amelynek keretében kárpótolják a tulajdonosokat a "felesleges, tiltott és illegális lőfegyverek" leadásáért, valamint szigorítják a fegyvertartási törvényeket. A kormányfő szerint "nincs elfogadható ok arra, hogy egy sydney-i elővárosban élő személy ennyi fegyvert tartson".
Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke - akit a tömeg tapssal fogadott - a vasárnapi megemlékezésen úgy fogalmazott, hogy
a merénylet célja a marginalizálás, a szétszórás és a félelemkeltés volt,
de a közösség "visszahódította Bondi Beach-et".
