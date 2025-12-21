ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
Nyitókép: Pixabay

Gyászol az Operettszínház

Infostart

Elhunyt Kemenes Fanni jelmeztervező, akinek munkássága évtizedeken át meghatározta a hazai színházi és filmes látványvilágot. A gyászhírt a Budapesti Operettszínház tette közzé közösségi oldalán.

Kemenes Fanni 1957-ben kezdte pályafutását, és több jelentős fővárosi, illetve vidéki teátrum – köztük a Vígszínház, a József Attila Színház és az Operettszínház – munkatársa volt. Saját hitvallása szerint mesterségét nem csupán tervezésnek, hanem „figuraalkotásnak” tekintette. Munkáit mély elegancia, biztos ízlés és a történelmi korok viseleteinek beható ismerete jellemezte - vette észre a bejegyzést a blikk.hu.

Pályafutása során több mint hetven filmhez és televíziós produkcióhoz tervezett jelmezeket. A többi között ő alkotta meg a Régi idők focija című filmben, Minarik Ede ikonikus barna kabátját.

Ruháit láthattuk még Várkonyi Zoltán monumentális Egri csillagok című mozifilmjében és a Csárdáskirálynő számos színpadi és mozgóképes feldolgozásában - olvasható a közleményben.

Együttműködések olyan neves rendezőkkel, mint

Sándor Pál, Mészáros Márta vagy Zsurzs Éva.

Tudását a Képzőművészeti Egyetemen is továbbadta a következő generációknak. Kemenes Fanni távozásával a magyar kultúrtörténet egyik legsokoldalúbb tervezőegyénisége búcsúzott.

Kemenes Fanni 1932. március 25-én született Budapesten, halálakor 93 éves volt.

2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
2025. december 21. 14:37
