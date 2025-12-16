ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd
business concept: An unemployed with her cardboard box walking out of the work office.
Nyitókép: Anchalee Phanmaha / Getty Images

Száznál több dolgozóját bocsátja el karácsony előtt a barkácsáruház Magyarországon

Infostart

Több megyében is elbocsátja dolgozói egy részét az OBI barkácsáruházlánc. Elsősorban a bolti értékesítésben dolgozókról van szó.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete megerősítette a Népszavának a lap információját, miszerint több mint száz dolgozójának mondott fel az OBI.

Karsai Zoltán, a szervezet elnöke jelezte, hogy a vállalat előzetesen és azóta sem adott hivatalos tájékoztatást a szakszervezet felé a létszámleépítés számairól vagy annak konkrét okáról. Ezt azért is furcsállják, mert a korábbi években több témában is kifejezetten konstruktív együttműködés zajlott a vállalat és a szakszervezet képviselői között.

Tagságuk jelzései alapján a vállalat minimálisan 118 fővel csökkentette a munkavállalók számát a magyarországi áruházakban.

Hozzátette, hogy a „minimális” kifejezést azért tartják ezúttal hangsúlyosnak, mert nincs minden OBI-áruházban tagságuk, így nem zárják ki, hogy olyan leépítés is történt, amelyről nincs tudomásuk.

Az nehezen képzelhető el, hogy a vállalat gyenge idei teljesítménye indokolná a lépést.

A mérlegbeszámoló alapján az OBI Hungary 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el.

Ezen számok mentén pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a teljesítmény az idei évre összeroppant volna. Már csak azért sem, mert számos idei kormányintézkedés éppen a lakás- és a felújítási piacot célozta, ami segítheti a barkácsáruházak üzletét.

„A publikus mérlegadatokban található számok nem teszik indokolttá az intézkedést” – tette hozzá a szakszervezet. A céget a különadó ugyan érinti, de az árrésstop hatásai alól teljes mértékben mentesül.

A KASZ vezetője jelezte, hogy a munkavállalók több esetben megkeresték jogsegélyszolgálatukat, amely visszajelzésekből az derült ki számukra, hogy

a felmondások hivatalos indoklása a 2026-os létszámra vonatkozó átszervezés.

Az áruházakban, telephelyenként eltérő mértékben csökkentik a munkavállalók számát.

„A leépítés mértéke nem éri el a csoportos létszámcsökkentés törvényi küszöbét” – tette hozzá Karsai Zoltán. Ismereteik szerint előzetes érdemi egyeztetés nem volt, és egyik napról a másikra indult meg az érintett munkavállalók tájékoztatása november utolsó napjaiban.

Információik szerint a jogszabályban előírt feltételekkel küldik el a munkavállalókat.

Az intézkedés a bolti, értékesítői állományt érinti, arról nincs információjuk, hogy akár a hazai irodákban, akár más országokban is lenne hasonló leépítés.

Az érdekvédelem vezetője jelezte, hogy értetlenül állnak a történtek előtt. A tagságuktól érkező információk alapján ugyanis az áruházakban eddig sem voltak „túltervezve” a létszámok. Ez az intézkedés biztosan erősebb terhelést hoz majd a vállalatnál maradók számára. Az érdekvédelem részéről most azon dolgoznak, hogy a távozók mindegyike megkapja a jogszabályban előírt összegeket, és megpróbálnak a későbbi elhelyezkedésben is segítséget nyújtani.

A lap kereste a hálózat hazai működtetéséért felelős OBI Hungary Kft.-t, ám kérdéseikre egyelőre nem kaptak választ.

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness says.

