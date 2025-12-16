Száznál több dolgozóját bocsátja el karácsony előtt a barkácsáruház Magyarországon

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete megerősítette a Népszavának a lap információját, miszerint több mint száz dolgozójának mondott fel az OBI.

Karsai Zoltán, a szervezet elnöke jelezte, hogy a vállalat előzetesen és azóta sem adott hivatalos tájékoztatást a szakszervezet felé a létszámleépítés számairól vagy annak konkrét okáról. Ezt azért is furcsállják, mert a korábbi években több témában is kifejezetten konstruktív együttműködés zajlott a vállalat és a szakszervezet képviselői között.

Tagságuk jelzései alapján a vállalat minimálisan 118 fővel csökkentette a munkavállalók számát a magyarországi áruházakban.

Hozzátette, hogy a „minimális” kifejezést azért tartják ezúttal hangsúlyosnak, mert nincs minden OBI-áruházban tagságuk, így nem zárják ki, hogy olyan leépítés is történt, amelyről nincs tudomásuk.

Az nehezen képzelhető el, hogy a vállalat gyenge idei teljesítménye indokolná a lépést.

A mérlegbeszámoló alapján az OBI Hungary 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el.

Ezen számok mentén pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a teljesítmény az idei évre összeroppant volna. Már csak azért sem, mert számos idei kormányintézkedés éppen a lakás- és a felújítási piacot célozta, ami segítheti a barkácsáruházak üzletét.

„A publikus mérlegadatokban található számok nem teszik indokolttá az intézkedést” – tette hozzá a szakszervezet. A céget a különadó ugyan érinti, de az árrésstop hatásai alól teljes mértékben mentesül.

A KASZ vezetője jelezte, hogy a munkavállalók több esetben megkeresték jogsegélyszolgálatukat, amely visszajelzésekből az derült ki számukra, hogy

a felmondások hivatalos indoklása a 2026-os létszámra vonatkozó átszervezés.

Az áruházakban, telephelyenként eltérő mértékben csökkentik a munkavállalók számát.

„A leépítés mértéke nem éri el a csoportos létszámcsökkentés törvényi küszöbét” – tette hozzá Karsai Zoltán. Ismereteik szerint előzetes érdemi egyeztetés nem volt, és egyik napról a másikra indult meg az érintett munkavállalók tájékoztatása november utolsó napjaiban.

Információik szerint a jogszabályban előírt feltételekkel küldik el a munkavállalókat.

Az intézkedés a bolti, értékesítői állományt érinti, arról nincs információjuk, hogy akár a hazai irodákban, akár más országokban is lenne hasonló leépítés.

Az érdekvédelem vezetője jelezte, hogy értetlenül állnak a történtek előtt. A tagságuktól érkező információk alapján ugyanis az áruházakban eddig sem voltak „túltervezve” a létszámok. Ez az intézkedés biztosan erősebb terhelést hoz majd a vállalatnál maradók számára. Az érdekvédelem részéről most azon dolgoznak, hogy a távozók mindegyike megkapja a jogszabályban előírt összegeket, és megpróbálnak a későbbi elhelyezkedésben is segítséget nyújtani.

A lap kereste a hálózat hazai működtetéséért felelős OBI Hungary Kft.-t, ám kérdéseikre egyelőre nem kaptak választ.