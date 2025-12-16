ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Nagy hírrel jelentkezett Lázár János Debrecenből

Infostart / MTI

Budapest után Debrecenben is létrehozták a közösségi közlekedés tarifaközösségét, a jövőben a hajdú-bihari vármegyebérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV-bérlettel is lehet utazni a vármegyében a Volán és a MÁV járatain – jelentette be az építési és közlekedési miniszter kedden sajtótájékoztatón Debrecenben.

Lázár János azt mondta, a várossal kedden aláírt és december 24-én életbe lépő megállapodás alapján havonta 5-10 ezer forinttal járnak jobban az utazók az új tarifarendszerrel.

Megemlítette, hogy míg eddig 242 ezren váltottak vármegyebérletet Hajdú-Biharban, és 625 ezren helyi közlekedési (DKV-) bérletet, a jövőben egyetlen bérlettel vehetik igénybe a helyi és helyközi járatokat a térségben utazók. Egy debreceni diákbérlet eddig 5500 forintba került, a jövőben a tanulók 945 forintos vármegyebérlettel utazhatnak.

A MÁV–Volán-csoport 3,4 milliárd forinttal kompenzálja Debrecent a kieső bevételek miatt - jelezte a miniszter, megjegyezve, hogy a teljes árú vármegyebérlettel is olcsóbban lehet utazni a tarifaközösség után, mint eddig a DKV-bérlettel.

