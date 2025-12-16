Fenségesek, kecsesek: egy csapat szarvas úszott át békésen a Rábán – videó

Valószínűleg nem gondolta volna, milyen ritka látványban lesz része annak a horgásznak, aki vasárnap reggel indult el pecázni a Rába partjára. A folyóban egymást követve úszkáltak békésen a szarvasok.

Németh Attila levideózta a szarvasok úszkálását, a felvételt pedig a 112 Emergency Press Hírügynökség osztotta meg Facebook-oldalán.

„A leggyakrabban vadbalesetek kapcsán mutatunk szarvasokat, de ennek a videónak köszönhetően azt is érzékeltetni tudjuk, hogy milyen fenségesek ezek a nagyvadak az életterükön” – fogalmaznak a posztban.

(Nyitóképünk illusztráció.)