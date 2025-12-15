MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

December 12-től új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltotta a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál: az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15 százalék, már nem csak vonatra, de buszra is.

Kedvezmény nem szűnik meg, de az új applikációra költözik!

December 14-ét követően az interneten (jegy.mav.hu) és a MÁV applikációkban eddig alkalmazott 5 százalékos kedvezmény a régi csatornákon már nem elérhető. Az általuk kínált árelőnyt azonban nem csupán megőrizik, hanem a háromszorosára – 15 százalékos mértékűre – bővítve biztosítják tovább utasaik számára – ám exkluzív módon ezentúl csak az új, MÁVPlusz alkalmazás okoskedvezményén keresztül – közölte a társaság.

A háromszorosára bővített, régi kedvezmény átköltöztetésével a MÁV-csoport nem titkolt célja, hogy utasait az új applikációra csábítsa. A MÁVPlusz alkalmazás ugyanis az új esztendő elejére eléri a teljes funkcionalitást, így nem csupán mindent fog tudni, amit a régi app tudott, de a korábban megszokottnál jóval több szolgáltatást (és kedvezményt) kínál majd a felhasználóknak, így mindenkinek megéri már most letölteni és az új MÁVPlusz alkalmazásra váltani – írták.

Éves érvényességű országbérlet

December közepétől a MÁVPlusz applikáción keresztül már éves országbérletet is lehet vásárolni, az állami, önkormányzati intézmények esetében pedig marad az idén érvényes koncepció. Az éves bérlet díja megegyezik a 12 havibérlet árával, ám jelentős könnyebbség, hogy így évente csak egyszer kell gondolni a saját vagy a családtagok, illetve a munkavállalók bérletvásárlására. A cégeknek egyszerűsödik a munkábajárás költségtérítésével kapcsolatos adminisztráció is, illetve a vásárlás egyedi szerződéssel is történhet. Éves bérletet a tanulók és az ellátottak utalványával rendelkezők is vásárolhatnak a nekik járó kedvezménnyel.

A vármegyebérlet a MÁVPlusz-ban is megvásárolható teljes áron 113 400, tanulóknak 11 340, az országbérlet teljes áron 226 800, míg a tanulói 22 680 forintba kerül egy évre.

(Helyjegy vásárlás az érintett szakaszokra, járatokra továbbra is szükséges). A bérlet tetszőlegesen választott naptól érvényes, és a következő év azonos napját megelőző napon éjfélig használható utazáshoz. Az értékesítését december közepétől kezdték, de legkorábban 2026. január elsejétől érvényes.

A havibérlettel szemben lehetőség lesz visszafizetésre a még meg nem kezdett hónapok alapján, amennyiben az utas vagy az intézmény visszaváltja a bérletet. Az éves ország- és vármegyebérlet felhasználhatósága megegyezik a havi (30 napos) bérletek felhasználhatóságával. Késésbiztosítás révén 60 darab 20 perc feletti késés esetén jár a 10 százalékos kupon a következő azonos, azaz éves országbérletre. A bárki által megváltható éves bérletet kísérleti, azaz pilot rendszerrel vezetik be, a tapasztalatok és értékelés után szükség esetén változtatnak rajta – közölte a MÁV.

Menetrendváltozás

December 14-én, vasárnaptól életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje. Egyes vasútvonalakon bővülnek az elérhető szolgáltatások, ám a vonattal utazók többsége számára megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok.

A Volán-járatok közlekedésében azonban jelentős változások lépnek életbe.

Az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvénynek, azaz a „közlekedési alkotmánynak” megfelelően az alapellátás mostantól minden magyar falura, községre vagy városra vonatkozik, közel 1000 település pedig közvetlenül is a jogszabályi változások nyertesévé válik. A települések és járásközpontjaik között napi 3 pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi 2 pár közvetlen járat biztosítja az eljutást.

A H8-as és H9-es vonalon néhány esti járatot érintő kisebb módosítások kivételével nem változik a menetrend a HÉV-vonalakon.

