Újabb csapást mérne Lázár János a Strabagra

Erőteljes kijelentésekkel tűzdelt posztban közölte pénteken az építési és közlekedési miniszter, hogy a megsüllyedt és ezért átépítésre szoruló M30-as autópálya nem adható át november 1-jével a forgalomnak, mert nem végzett a munkálatokkal a Strabag. Lázár János azt mondta, a cég „átverte” a kormányt, de igyekeznek mindent megtenni, hogy rövid időn belül meg lehessen nyitni az autópályát.

Hétfőn egy bejegyzésben azt írta: kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását.

„Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – írta.

A Strabag több mint 50 milliárd forintért tervezte és építette – egy nagyobb útszakasz részeként – egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan.

„Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út” – írta most Lázár János.