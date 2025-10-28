ARÉNA - PODCASTOK
Egy kék BKK autóbusz.
Nyitókép: BKK / Nyirő Simon

Vadonatúj autóbuszjárat indulhat Budapesten – térképen mutatjuk az útvonaltervet

Infostart

Bővítené a XI. kerületi Madárhegy közösségi közlekedési lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ, ugyanis a térség az elmúlt években intenzív fejlődésen ment keresztül, ám nem alakult ki közvetlen és versenyképes közösségi közlekedési kapcsolat.

A XI. kerület Gazdagrét szomszédságában elterülő részén, Madárhegyen robbanásszerű ingatlanfejlesztés zajlik, amelyhez elengedhetetlenné vált az infrastruktúra korszerűsítése – írja sajtóközleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Budapesti Mobilitási Terv célja, hogy minden városrész elérhető és jól szervezett közösségi közlekedési hálózattal rendelkezzen. Ennek részeként a BKK új, 253-as jelzésű autóbusz elindítását tervezi, amely közvetlen kapcsolatot teremtene Madárhegy és Kelenföld vasútállomás (M4-es metró) között.

Ezáltal a térség és a közösségi közlekedés is vonzóbbá és népszerűbbé válhat az itt lakók és az ide költözők körében.

A javaslat szerint az új járat a reggeli és délutáni csúcsidőszakban fix menetrendi időpontokban indulna, csúcsidőn kívül pedig telebusz-rendszerben, azaz igény szerint közlekedne. Ez a megoldás gazdaságos és környezetkímélő, hiszen a busz csak akkor indulna, ha valóban van rá utasigény. Az utazási szándékot előzetesen a telebusz.bkk.hu oldalon, a BudapestGO applikáción keresztül, telefonon vagy akár a járművezetőnél is lehetne jelezni.

A 253-as járat modern, kényelmes Maximidi autóbuszokkal közlekedne, munkanapokon várhatóan 6 és 21 óra között, a csúcsidőszakokban 30-40 percenként, azon kívül pedig igény szerint 30-60 percenként. Az új kapcsolat nemcsak az M4-es metróhoz, a villamos- és vasúti járatokhoz biztosítana gyors átszállási lehetőséget, hanem Madárhegy és Gazdagrét helyi közlekedését is javítaná.

Két ütemben valósulhat meg a fejlesztés

A javaslat szerint az első ütemben a busz Kelenföld vasútállomástól a Budaörsi út – Gazdagréti út – Angyalka utca – Madárhegy útvonalon közlekedne.

A második ütemben, a Medvetalp utca és a Kányakapu utca teljes kiépítését követően, a járat útvonala Madárhegyen belül tovább bővülhetne, és új megálló is létesülhetne az óvoda közelében, ezzel még több utas számára válna elérhetővé a közösségi közlekedés.

Az új 253-as autóbusz elindítása 2025 végén vagy 2026 elején várható, a szükséges megállóhelyek és forgalomtechnikai elemek kiépítése után.

A BKK hangsúlyozza: fontos számára, hogy a fejlesztések a helyben élők igényeire épüljenek, ezért társadalmi egyeztetést indított a javaslatról.

A beérkező észrevételek segítenek abban, hogy a végleges forgalmi rend valóban a közösség érdekeit szolgálja.

A kérdőív 2025. november 5-ig érhető el a BKK oldalán.

