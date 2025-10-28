ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Nyitókép: Pixabay

Már jövőre jöhet egy rész a 14. havi nyugdíjból – a nap hírei

Infostart

Már jövőre kifizethetnek egy heti részt a 14. havi nyugdíjból, két gyerek is van a magyar áldozatok között a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben, ismét támadja Gázát az izraeli hadsereg – a nap legfontosabb hírei.

A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az Indexnek azt mondta, hogy a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak, a gazdaság teljesítményétől függően.

Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a sárospataki Lázárinfón az economx tudósítása szerint azt jelentette be, 2030-ra a gyereket vállaló nők egész életükre szóló szja-mentességet kaphatnak.

Változhatnak a CSOK plusz feltételei. Egy hétfő éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás.

Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban, csökkentett kapacitással – írta közleményében a MOL. A társaság hangsúlyozta, hogy ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása. Magyarország ellátása pedig biztosított: van elegendő üzemanyag. Zajlik a kárfelmérés is.

Két gyerek is van a magyar áldozatok között a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A ma hajnalban lezuhant gépen nyolc magyar állampolgár ült: két család tagjai és egy ismerősük. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy a holttestek azonosítása folyamatban van.

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust – közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is: Magyarország a 3. helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban.

Már igényelhető az összesen 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására a Jedlik Ányos Energetikai Programban. A vállalkozások az elnyert forrást az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordíthatják.

Magyarország visszanyerte a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusát – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közösségi oldalán hozzátette: ez egy újabb nagy lépés afelé, hogy a harmadik országokkal helyreálljon a zavartalan kereskedelem.

A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés holnapi ülésére javaslatot terjeszt be a Sziget Fesztivál megmentésére. Karácsony Gergely szerint ennek elfogadása esetén lesz Sziget Fesztivál, a fővárosi bevételek megmaradnak és a budapesti fiatalok féláron juthatnak Sziget-bérlethez.

Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái. A 10 vizsganapon 221 intézményben több mint 24 ezer diák érettségizett - közölte az Oktatási Hivatal.

Oroszország készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke-csúcstalálkozót. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután Minszkben tárgyalt orosz kollégájával.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint Franciaország 2 ezer katona Ukrajnába küldésére készül, hogy támogassa a kijevi vezetést. A kontingens magját pedig a francia idegenlégió támadó egységei alkotnák, elsősorban latin-amerikai országokból származó katonák.

Lőport és tüzérségi lövedékeket gyártó üzemet épít Bulgáriában a Rheinmetall. A szófiai vezetés bejelentése szerint egy nagyjából egymilliárd eurós projektről van szó.

Támadást rendelt el a Hamász ellen Gázában az izraeli kormányfő. A döntést Benjamin Netanjahu miniszterelnök két dologgal indokolta: egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holttestét, másrészt pedig izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részén. Még 13 túsz holtteste van a Gázai övezetben.

Kereskedelmi és gazdasági megállapodást írt alá Tokióban az amerikai elnök Japán új miniszerelnökével. Az egyezmény tartalmazza egyebek között azt, hogy az Egyesült Államok – a korábban beígért 25 helyett – 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is. Cserébe Japán 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban.

A lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását. A főügyészség szóvivője azt állítja, hogy a Jog és Igazságosság párt kormányzása idején Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt sikkaszthatott el.

Grúziában betiltatná a három legnagyobb ellenzéki pártot a kormánypárt. Az alkotmánybírósághoz benyújtott keresetük azon bizottság következtetésein fog alapulni, amelynek feladata főként a Szaakasvili-korszakban - 2003 és 2012 között - elkövetett bűncselekmények kivizsgálása volt.

Lecsapott Jamaicára az ötös erősségű Melissa hurrikán. Az előrejelzések szerint a trópusi vihar néhány óra alatt végigsöpör a szigeten, óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel. A hurrikán akár 1,5 millió embert érinthet közvetlenül.

Elhunyt Pallai Péter újságíró, jazz-szakértő, a BBC volt munkatársa, az Inforádió korábbi szerkesztőbizottsági tagja. Pallai Péter 86 éves volt.

Meghalt Komjáthy György. A Magyar Rádió EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas zenei szerkesztője. 91 éves volt.

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Az EU-tagállamok vezetői közül többen is azt szeretnék, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna kapja meg, Belgium viszont ezt ellenzi, mert az indoklás szerint komoly jogi következményei is lehetnek annak, ha mindezt nemzetközi szinten elkobzásnak minősítik. Pesztericz-Kalas Vivien, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense az InfoRádióban arról is beszélt, milyen javaslatok kerültek az asztalra az uniós csatlakozási folyamat lehetséges megváltoztatása érdekében, kiemelten Ukrajna helyzete miatt.
 

Orbán Balázs: a fősodorbeli pártok is von der Leyen ellen fordulhatnak

Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
Újabb demonstrációra készülnek a taxisok Budapesten

Újabb demonstrációra készülnek a taxisok Budapesten

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésével párhuzamosan egész napos demonstrációt tartanak a taxisok a budapesti Városházánál. A szervezés már kedden elindult, és a tiltakozás akár több napig is eltarthat - írja a Magyar Hang.

Ne hagyd magad becsapni: ezek a leggyakoribb Black Friday trükkök, csúnyán ráfizet, aki nem figyel

Ne hagyd magad becsapni: ezek a leggyakoribb Black Friday trükkök, csúnyán ráfizet, aki nem figyel

Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.

Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

The US National Hurricane Centre says the category four storm is "extremely dangerous and life-threatening".

