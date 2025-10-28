Már jövőre jöhet egy rész a 14. havi nyugdíjból – a nap hírei

A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az Indexnek azt mondta, hogy a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak, a gazdaság teljesítményétől függően.

Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a sárospataki Lázárinfón az economx tudósítása szerint azt jelentette be, 2030-ra a gyereket vállaló nők egész életükre szóló szja-mentességet kaphatnak.

Változhatnak a CSOK plusz feltételei. Egy hétfő éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás.

Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban, csökkentett kapacitással – írta közleményében a MOL. A társaság hangsúlyozta, hogy ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása. Magyarország ellátása pedig biztosított: van elegendő üzemanyag. Zajlik a kárfelmérés is.

Két gyerek is van a magyar áldozatok között a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A ma hajnalban lezuhant gépen nyolc magyar állampolgár ült: két család tagjai és egy ismerősük. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy a holttestek azonosítása folyamatban van.

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust – közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is: Magyarország a 3. helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban.

Már igényelhető az összesen 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására a Jedlik Ányos Energetikai Programban. A vállalkozások az elnyert forrást az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordíthatják.

Magyarország visszanyerte a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusát – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közösségi oldalán hozzátette: ez egy újabb nagy lépés afelé, hogy a harmadik országokkal helyreálljon a zavartalan kereskedelem.

A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés holnapi ülésére javaslatot terjeszt be a Sziget Fesztivál megmentésére. Karácsony Gergely szerint ennek elfogadása esetén lesz Sziget Fesztivál, a fővárosi bevételek megmaradnak és a budapesti fiatalok féláron juthatnak Sziget-bérlethez.

Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái. A 10 vizsganapon 221 intézményben több mint 24 ezer diák érettségizett - közölte az Oktatási Hivatal.

Oroszország készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke-csúcstalálkozót. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután Minszkben tárgyalt orosz kollégájával.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint Franciaország 2 ezer katona Ukrajnába küldésére készül, hogy támogassa a kijevi vezetést. A kontingens magját pedig a francia idegenlégió támadó egységei alkotnák, elsősorban latin-amerikai országokból származó katonák.

Lőport és tüzérségi lövedékeket gyártó üzemet épít Bulgáriában a Rheinmetall. A szófiai vezetés bejelentése szerint egy nagyjából egymilliárd eurós projektről van szó.

Támadást rendelt el a Hamász ellen Gázában az izraeli kormányfő. A döntést Benjamin Netanjahu miniszterelnök két dologgal indokolta: egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holttestét, másrészt pedig izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részén. Még 13 túsz holtteste van a Gázai övezetben.

Kereskedelmi és gazdasági megállapodást írt alá Tokióban az amerikai elnök Japán új miniszerelnökével. Az egyezmény tartalmazza egyebek között azt, hogy az Egyesült Államok – a korábban beígért 25 helyett – 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is. Cserébe Japán 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban.

A lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását. A főügyészség szóvivője azt állítja, hogy a Jog és Igazságosság párt kormányzása idején Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt sikkaszthatott el.

Grúziában betiltatná a három legnagyobb ellenzéki pártot a kormánypárt. Az alkotmánybírósághoz benyújtott keresetük azon bizottság következtetésein fog alapulni, amelynek feladata főként a Szaakasvili-korszakban - 2003 és 2012 között - elkövetett bűncselekmények kivizsgálása volt.

Lecsapott Jamaicára az ötös erősségű Melissa hurrikán. Az előrejelzések szerint a trópusi vihar néhány óra alatt végigsöpör a szigeten, óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel. A hurrikán akár 1,5 millió embert érinthet közvetlenül.

Elhunyt Pallai Péter újságíró, jazz-szakértő, a BBC volt munkatársa, az Inforádió korábbi szerkesztőbizottsági tagja. Pallai Péter 86 éves volt.

Meghalt Komjáthy György. A Magyar Rádió EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas zenei szerkesztője. 91 éves volt.