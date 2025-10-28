ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Szijjártó Péter és Szergej Lavrov tárgyalása Minszkben
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Itt az orosz állásfoglalás a budapesti békecsúcsról – videó

Infostart / MTI

Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke-csúcstalálkozót - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Minszkben, miután orosz kollégájával egyeztetett.

A tárcavezető az orosz kollégájával, folytatott találkozóját követően elmondta, hogy Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet.

"A múlt heti washingtoni megbeszéléseim után jó hír, hogy az oroszok is készen állnak a magas szintű párbeszéd fenntartására és folytatására az amerikaiakkal. Ez jó hír nekünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy mindaddig, amíg van magas szintű párbeszéd az amerikaiak és az oroszok között, addig van remény a békére" - húzta alá.

A Messenger-csatornáján a magyar tárcavezető elmondta: az oroszok szerint nem került le a napirendről a budapesti békecsúcs terve. Szergej Lavrov is arról tájékoztatta, hogy készen állnak a magas szintű párbeszéd fenntartására, készen állnak arra, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkozzanak egymással, s nem kérdés az, hogy

ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre

- tette hozzá a Fehéroroszország fővárosában megrendezett találkozón.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásait majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogja egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával.

"Természetesen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk. Minden tárgyalásunk az amerikaiakkal is ezt az irányt fogja képviselni" - jelentette ki.

"Természetesnek tekintjük, hogy egy-egy ország energiaellátásához szükséges döntések meghozatala során a földrajzi valóságot figyelembe kell venni, és ezt mindenkinek meg is kell értenie" - folytatta.

"Tehát mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ország energiaellátásának biztonságát garantáljuk. Az ehhez szükséges együttműködésre az oroszok készen állnak, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket az amerikaiakkal pedig jövő héten meg fogjuk vitatni" - összegzett.

