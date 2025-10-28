ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.12
usd:
333
bux:
106293.74
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (b) és Bánki Erik, a bizottság fideszes elnöke az Országgyûlés gazdasági bizottságának ülése elõtt az Országház Tisza Kálmán termében 2025. október 28-án.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Infostart / MTI

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014–2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a 3. helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés gazdasági bizottságában.

Navracsics Tibor közölte: a 2014–2020-as pénzügyi keret elszámolása még zajlik. Magyarország 98,9 százalékát hívta le a teljes, 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot – emelte ki.

A tárcavezető az elszámolás végére jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. Hozzátette: az időszakban 52 ezer sikeresen megvalósult projektet finanszíroztak az uniós forrásokból.

Kitért arra, hogy a 2021–2027-es időszak lényegesen bonyolultabb körülményeket teremt. Annak ellenére, hogy a 2022 júniusban hivatalba lépett kormány konszenzusra jutott 2022-ben az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodásról és a Nemzeti Helyreállítási Tervről is, az Európai Unió Tanácsa három operatív programnál (TOP Plusz, IKOP, KEHOP) az állami közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos korrupciós kockázatokra hivatkozva 55 százalékos felfüggesztést szavazott meg. Ismertetése szerint a tárgyalásokon akkor Magyarország vállalta, hogy a 15 százalékos uniós átlag alá mérsékli az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányát. Ennek köszönhetően 2023–2024-ben a hét legjobb uniós tagállam közé került az ország, és jelenleg a 27 tagállam közül három van, ahol 15 százalék alatt van ez a mutató, közöttük Magyarországon – jegyezte meg.

Összegzése szerint eddig 1314 milliárd forint uniós forrás érkezett a 2021–2027-es pénzügyi időszakban, ebből idén októberig 439 milliárd forint és 176 felhívást jelentettek meg. A kifizetett támogatások meghaladják a 3150 milliárd forintot – sorolta.

A jelentős eredmények között említette a miniszter a Versenyképes járások programot is, amely 2025 januárjában indult. A megyei jogú városok járásaiban 500 millió forint a fejlesztési keret és minden további járásban egységesen 250 millió forint áll rendelkezésre. Mind a 174 járásban sikerült kialakítani a projektlistát a jövőre szükséges fejlesztésekről is – közölte.

Kezdőlap    Gazdaság    Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

navracsics tibor

meghallgatás

gazdasági bizottság

bánki erik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében. A katasztrófa okáról még nem tudunk semmit, de az esőzést leszámítva minden körülmény a szokásos volt: egy erre a célra rendszeresen használt 18 éves Cessna kisgéppel repültek menetrend szerinti járaton.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Miközben a világ elsősorban Ukrajnára és a Közel-Keletre figyelt az elmúlt hónapokban, az Egyesült Államok rég nem látott horderejű katonai csapatösszevonásba és támadássorozatba kezdett az amerikai kontinens déli felén. A Trump-adminisztráció Venezuela karib-tengeri partjai után immár a Csendes-óceán térségében is csapásokat hajt végre, eddig legalább 57 "narkoterroristát", azaz állítólagos drogcsempészt megölve – bár két túlélőt visszaengedtek hazájába, ahol egyikőjüket szabadon engedték. A nemzetközi jog áthágásával vádolt Donald Trump ugyanakkor nyíltan elismerte, hogy a CIA ténykedik a bő olajtartalékkal megáldott országban, és eszkalációval fenyegetett: az Egyesült Államok hamarosan akár szárazföldi akcióra is sort keríthet a Nicolás Maduro vezette Venezuelában. De mennyire valósak a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak, amelyek miatt Maduro 50 millió dolláros vérdíjat érdemelt Washingtontól? A drogcsempészet elleni fellépés csak kifogás arra, hogy megdöntsék a baloldali elnök önkényes uralmát? Miért vetemedhet Trump hasonlóra, és hogy jön mindehhez María Corina Machado, aki elhappolta előle az idei Nobel-békedíjat? A Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb adásában Dr. Soltész Béla egyetemi docenst, az ELTE Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékének tanszékvezetőjét kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!

Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!

Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? 10-ből 10 pontot a mai kvíz során csak igazi vámpírrajongók érhetnek el!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Authorities have warned people that things will get "significantly worse" as the storm nears the coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 17:20
Szakértő: a Dunai Finomító 60 százaléka már üzemel, van esély, hogy pár hónapon belül a többi is elindul
2025. október 28. 17:11
Elemző: jól tartja magát a forint, enyhén erősödik is, de fontos adatok jönnek a héten
×
×
×
×