Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Navracsics Tibor közölte: a 2014–2020-as pénzügyi keret elszámolása még zajlik. Magyarország 98,9 százalékát hívta le a teljes, 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot – emelte ki.

A tárcavezető az elszámolás végére jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. Hozzátette: az időszakban 52 ezer sikeresen megvalósult projektet finanszíroztak az uniós forrásokból.

Kitért arra, hogy a 2021–2027-es időszak lényegesen bonyolultabb körülményeket teremt. Annak ellenére, hogy a 2022 júniusban hivatalba lépett kormány konszenzusra jutott 2022-ben az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodásról és a Nemzeti Helyreállítási Tervről is, az Európai Unió Tanácsa három operatív programnál (TOP Plusz, IKOP, KEHOP) az állami közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos korrupciós kockázatokra hivatkozva 55 százalékos felfüggesztést szavazott meg. Ismertetése szerint a tárgyalásokon akkor Magyarország vállalta, hogy a 15 százalékos uniós átlag alá mérsékli az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányát. Ennek köszönhetően 2023–2024-ben a hét legjobb uniós tagállam közé került az ország, és jelenleg a 27 tagállam közül három van, ahol 15 százalék alatt van ez a mutató, közöttük Magyarországon – jegyezte meg.

Összegzése szerint eddig 1314 milliárd forint uniós forrás érkezett a 2021–2027-es pénzügyi időszakban, ebből idén októberig 439 milliárd forint és 176 felhívást jelentettek meg. A kifizetett támogatások meghaladják a 3150 milliárd forintot – sorolta.

A jelentős eredmények között említette a miniszter a Versenyképes járások programot is, amely 2025 januárjában indult. A megyei jogú városok járásaiban 500 millió forint a fejlesztési keret és minden további járásban egységesen 250 millió forint áll rendelkezésre. Mind a 174 járásban sikerült kialakítani a projektlistát a jövőre szükséges fejlesztésekről is – közölte.