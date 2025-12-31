ARÉNA - PODCASTOK
Az elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago elnöki rezidencián 2025. december 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata

Zelenszkij Trumppal és Putyinnal is találkozna

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb ukrán–amerikai csúcstalálkozót jelentett be január elejére.

Az ukrán vezető Telegram-csatornáján közölte, hogy előbb január 3-án Ukrajnában összeül a kijevi vezetést támogató országok koalíciója a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén, január 6-ra pedig csúcstalálkozót terveznek Franciaországban. Mint mondta, reménykedik egy újabb találkozóban Donald Trump amerikai elnökkel, illetve európai állam- és kormányfőkkel.

„Hálásak vagyunk Trump elnök csapatának, amiért kész mindkét formátumban részt venni” – mondta. Hozzátette, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadók január 7-én ismét összeülnek majd, hogy „finomítsanak a részleteken”.

Az ukrán elnök a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson újságíróknak nyilatkozva arról is beszélt, hogy Kijev amerikai csapatok lehetséges ukrajnai telepítéséről tárgyal Trump elnökkel az országának nyújtandó biztonsági garanciák részeként. Azt hangoztatta, hogy a kijevi vezetés elkötelezett a háború lezárását szolgáló tárgyalások folytatása mellett, s kész bármilyen formátumban találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Zelenszkij a hétvégén Floridában találkozott az amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai béketervről tárgyaljanak.

