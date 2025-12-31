Még most érdemes felíratni a fogyóban lévő gyógyszereket

Szerda délutántól január 5-ig, hétfő reggelig háziorvosi ellátás csak sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, hogy aki teheti, az ne terhelje gyógyszer feliratással az ellátási rendszert.

„Természetesen hirtelen jelentkező panaszok esetén a 1830-as ügyeleti szám él, illetve életveszély esetén a 112-t kell tárcsázni” – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az RTL-nek.

Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető, szerdától hétfőig azonban kizárólag sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el háziorvosi ellátás.

Hirtelen jelentkező panaszok esetén a 1830-as ügyeleti szám hívható, életveszély esetén pedig a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

A gyógyszertárak az év utolsó napján, szerdán jellemzően délután zárnak be, ahogy a boltok is. Az új év első napján, csütörtökön csak a 24 órás, az ünnepnapokon is nyitva lévő, illetve az ügyeleti patikákban lehet kiváltani a recepteket.