2025. december 31. szerda Szilveszter
Close up of a pharmacist working
Nyitókép: Getty Images/ Marko Geber

Még most érdemes felíratni a fogyóban lévő gyógyszereket

Infostart

Szerda délutántól január 5-ig, hétfő reggelig háziorvosi ellátás csak sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el Magyarországon, de az Országos Mentőszolgálat azt kéri, hogy csak sürgős esetekben keressék a betegek az ügyeletet. A patikák az év utolsó napján jellemzően délután zárnak be, újév napján pedig csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva.

Szerda délutántól január 5-ig, hétfő reggelig háziorvosi ellátás csak sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, hogy aki teheti, az ne terhelje gyógyszer feliratással az ellátási rendszert.

„Természetesen hirtelen jelentkező panaszok esetén a 1830-as ügyeleti szám él, illetve életveszély esetén a 112-t kell tárcsázni” – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az RTL-nek.

Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető, szerdától hétfőig azonban kizárólag sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el háziorvosi ellátás.

Hirtelen jelentkező panaszok esetén a 1830-as ügyeleti szám hívható, életveszély esetén pedig a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

A gyógyszertárak az év utolsó napján, szerdán jellemzően délután zárnak be, ahogy a boltok is. Az új év első napján, csütörtökön csak a 24 órás, az ünnepnapokon is nyitva lévő, illetve az ügyeleti patikákban lehet kiváltani a recepteket.

Belföld    Még most érdemes felíratni a fogyóban lévő gyógyszereket

