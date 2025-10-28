ARÉNA - PODCASTOK
A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerõsítette, hogy elõzõ nap éjjel tûz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tûzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Szakértő: a Dunai Finomító 60 százaléka már üzemel, van esély, hogy pár hónapon belül a többi is elindul

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Valószínűleg a tűzesetben kárt nem szenvedett AV1-es és AV2-es üzem indult most újra, ami a teljes kapacitás 60 százaléka – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban.

Azt gyanítom, de a közlemény erről pontosan nem szól, hogy a Mol leállíthatta az AV1-es és az AV2-es üzemet is a múltkori tűzeset időszakában – mondta el Pletser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője az InfoRádióban. A baleset az AV3-as üzemben történt.

„Valószínűleg a mostani bejelentés azt jelenti, hogy újraindult az AV1-es és AV2-es üzem, ami a Mol teljes dunai finomítói kapacitásának 60 százalékát jelenti.

A teljes kapacitás 8,1 millió tonna/év, így ennek a 60 százaléka üzemel újra”

– tette hozzá.

A szakértő úgy értelmezi a bejelentést, hogy ahol a balesetben érintett AV3-as üzem újraindításáról egyelőre nincs szó. „A Mol nyilván most felméri a károkat, megpróbálja megsaccolni, hogy mikor indítható újra ez az üzem, és ennek függvényében valószínűleg hivatalosan is tájékoztatni fogja a piacot és a közvéleményt. Valószínűleg ez a napokban be fog következni” – mondta Pletser Tamás.

A kérdésre, hogy mit jelent mindez Magyarország üzemanyag-ellátása szempontjából, a szakértő azt mondta: a Mol elsősorban azokra a piacokra ad el, ahol a legnagyobb a haszonkulcsa. Ez a földrajzi távolságtól is jelentősen függ, hiszen ha az ellátás nagyobb távolságra történik, annak jelentősebb a logisztikai költsége.

„Azt valószínűsítem, hogy a Mol csoport elsősorban a hazai és közeli piacokra koncentrál,

tehát Magyarországra, Szlovákiára, illetve Csehországra, Ausztriára és Horvátországra. Szerbia egy kicsit már távolabb esik, akárcsak Románia vagy éppen Ukrajna. Nyilván persze az áraktól is függ mindez, de azt gondolom, hogy a Mol elsősorban a hazai piacokra fog koncentrálni, és ha csökken is a kapacitás, a termékeket elsősorban itt fogja eladni” – mondta. Ez persze azt is jelentheti, hogy az exportpiacokra kevesebb terméket tud vinni a cég.

A kérdésre, hogy a tűzesetről készült képek, felvételek alapján mikor indulhat újra az AV3-as üzem, Pletser Tamás azt mondta: „nem vagyok technikai szakértő, így nem tudom, mi történhetett, de elnézve a tűzeset méretét,

valószínűleg hetek vagy akár hónapok kérdése a kárt szenvedett AV3-as üzemben az újraindulás.

Nagyon kíváncsian várom a Mol megnyilatkozását. Remélem, hogy minél hamarabb tudnak hivatalos véleményt mondani, hogy mennyire sérültek az egyes egységek” – fogalmazott, és hozzátette, különösen az a kérdés, hogy az atmoszférikus desztillációs torony, illetve a vákuumdesztillációs tornyok mennyire sérültek, ezek a legérzékenyebb részek az üzemen belül, és ezeket nagyon nehéz pótolni.

„Ahogy a képeken láttam, ezeket az egységeket meg tudták őrizni a tűzoltók, nagyon erőteljesen védték őket az egységek, hiszen pontosan tudták, hogy ezek a finomító legfontosabb részei. Reméljük, hogy ezek nem sérültek meg, ami azt jelenti, hogy legkésőbb pár hónap múlva talán újraindható lesz az üzem” – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

mol

tűz

százhalombatta

pletser tamás

dunai finomító

