2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a legendás magyar rádiós

Infostart

Meghalt Komjáthy György, a Magyar Rádió legendás zenei szerkesztője.

Nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az ikonikus magyar rádiós, Komjáthy György – vette észre a Blikk. A tragikust hírt az EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas zenei szerkesztő családja osztotta meg a Facebookon.

Komjáthy György kedd délelőtt hunyt el rövid lefolyású, súlyos betegség miatt.

A híres rádiós szeptember végén még nyilatkozott a lapnak, és azt mondta, rengeteg baja és betegsége van, de készül a Magyar Rádió 100. születésnapjára. "Nemigen tudok menni, de van egy fogadalmam, és ha a Jóisten is úgy gondolja, megérem: december 1-jén lesz a Magyar Rádió 100 éves" – mondta.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a legendás magyar rádiós

gyász

rádiózás

magyar rádió

