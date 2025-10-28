Elhunyt a legendás magyar rádiós

Nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az ikonikus magyar rádiós, Komjáthy György – vette észre a Blikk. A tragikust hírt az EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas zenei szerkesztő családja osztotta meg a Facebookon.

Komjáthy György kedd délelőtt hunyt el rövid lefolyású, súlyos betegség miatt.

A híres rádiós szeptember végén még nyilatkozott a lapnak, és azt mondta, rengeteg baja és betegsége van, de készül a Magyar Rádió 100. születésnapjára. "Nemigen tudok menni, de van egy fogadalmam, és ha a Jóisten is úgy gondolja, megérem: december 1-jén lesz a Magyar Rádió 100 éves" – mondta.