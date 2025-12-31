ARÉNA - PODCASTOK
Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvad össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt., amely egységes arculattal működik tovább és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vigyázat, különösen rázós napok jönnek a csalók miatt

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

December 31-től bankszünnap jön az MBH Banknál, ilyen időszakokban sokszor csalók próbálkoznak az MBH ügyfeleinél – figyelmeztetett Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója az InfoRádióban.

2025. december 31-e (szerda) este 10 órától 2026. január 4-e (vasárnap) este 8 óráig egybefüggő bankszünnapot tart az MBH Bank. A pénzintézet ügyfelei ezen időszakban leállást tapasztalhatnak többek között az elektronikus csatornák elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is – mondta el az InfoRádióban az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója, Kutas István.

Kiemelte, az MBH Bank a többi pénzintézethez hasonlóan folyamatosan fejleszti a rendszereit, hiszen egyre több ügyfél használ digitális szolgáltatásokat. A legtöbb ilyen fejlesztést egy éjszaka alatt el tudják végezni, de most a volt Takarékbank rendszerének integrálásával nagyobb fejlesztési mérföldkő előtt állnak.

Ez nem négy nap egybefüggő leállás lesz, amikor semmi nem használható

– hangsúlyozta Kutas István. Lesznek szolgáltatások, amelyek esetében csak egy rövidebb kiesés várható.

Folyamatosan elérhető lesz:

  • a hitelkártyahasználat
  • a SZÉP kártya használata
  • a december 31-i egyenleg erejéig a bankkártya használata, bár kisebb fennakadások lehetnek
  • a bankkártyaletiltás a Telebankon keresztül

Nem fog működni:

  • a netbank, a mobilbankon keresztüli utalás
  • a pénzfogadás
  • az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés
  • a Telebank több szolgáltatása (a bankkártyaletiltáson kívül)

Ezekben az időszakokban, illetve előttük nagyon sokszor csalók próbálkoznak az ügyfeleknél

– emelte ki az ügyvezető igazgató. Hozzátette, fokozottan oda kell rá figyelni, hogy milyen adatokat kinek adunk ki, a bank személyes adatot soha nem kér például telefonos úton.

Szintén elmondta, hogy január 5-től már zavartalanul fognak működni a szolgáltatások, megnyílnak az online csatornák. A volt Takarékbankos vállalati ügyfeleknek, illetve a lakossági ügyfelek egy bizonyos csoportjának más felületen kell majd belépnie, de erről kaptak előzetesen tájékoztatást – tette hozzá Kutas István.

Kiemelte, az újranyitás után várhatóan meg fog növekedni az online felületek forgalma, így a rendszerben kisebb-nagyobb fennakadásokra, lassulásokra van esély. Azt javasolta, a fontosabb tranzakciókat vagy a bankszünnap előtt végezzék el az ügyfelek, vagy pedig a bankszünnap után egy-két nappal, amikor már beállt a normális működés.

