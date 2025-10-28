Meteorológus: Melissa olyan időjárást hozhat Jamaicára, amit ép ésszel elképzelni sem tudunk

Az ország történetének legdurvább vihara közeledik Jamaica felé. A legmagasabb kategóriába sorolt Melissa hurrikán óránként 282 kilométeres sebességgel tombol. A heves esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okozhatnak. A vihar még az óceán felett van, de már így is követelt halálos áldozatokat: a Karib-szigeteken hárman, Haitin és a Dominikai Köztársaságban négyen, Jamaicán szintén hárman vesztették az életüket.

„A hurrikán olyan trópusi ciklon, amely meleg, általában 26 Celsius-fokos tengervíz felett alakul ki olyan önálló zivatarokból, amiket aztán a meleg vízfelszín tovább táplál, fűt. Ha ezek a zivatarok örvényleni kezdenek, akkor előbb-utóbb kialakul egy trópusi vihar.

Ha ez továbbfejlődve úgynevezett szemet növeszt, kialakul a Föld legnagyobb kiterjedésű viharrendszere, ami partot érve óriási pusztítást okozhat”

– mondta az InfoRádióban Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa.

A szakértő elmondta, a hurrikánok erejét 1-től 5-ig osztályozzák a szélsebesség alapján, és mivel Melissában a Karib-tenger fölött a becsült legnagyobb széllökések a vízfelszín közelében elérik a 280 kilométer/órát, így a legmagasabb besorolású, 5-ös kategóriájúnak számít. Hozzátette, ha a vihar szeme vagy annak környéke Jamaicában partot ér, akkor az óriási vihardagály és szélvihar mellett olyan irtóztató mennyiségű csapadékot is zúdít a területre, amit el se tudunk képzelni – fogalmazott. Tóth Tamás szerint

egyes helyekre, főleg hegyvidéki területekre rövid idő alatt akár 1000 milliméter eső is lezúdulhat.

A meteorológus szerint a Melissa azért is ennyire pusztító a jelenlegi becslések szerint, mert nagyon lassan mozog. Pillanatnyilag a Karib-tenger 29-30 Celsius-fokos vize felett araszol Jamaica felé, ahonnan fokozatosan halad majd tovább Kuba délkeleti részeihez, aztán keresztezi a Bahamákat, és így jut majd ki végül az Atlanti-óceánra. Hozzátette, várhatóan ezt az utat már gyorsabban teszi majd meg a hurrikán.

A szakértő elmagyarázta:

a vihar mindenképpen gyengülni fog, ha szárazfölddel találkozik, hiszen ilyenkor megszűnik a meleg vízből származó óriási energia-utánpótlása.

Mivel a karibi térségben nagyon sok a sziget, így egy-egy nagyobb fölé érve veszíteni fog az erejéből. Melissa esetén érdemi lassulás azután várható, hogy átvonult Jamaicán, így valószínűleg nem 5-ös kategóriájúként vonul majd tovább, annál jóval gyengébb lesz.