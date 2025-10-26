ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Egy város gyászolja a klubvezetőt

Infostart

Életének 76. évében elhunyt Hagyaczki József, a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója – közölte a labdarúgóklub. A sportvezető több mint két évtizeden át volt a mezőkövesdi labdarúgás meghatározó személyisége, akit a klub saját halottjának tekint.

Hagyaczki József a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatójaként kulcsszerepet játszott a helyi labdarúgás felemelkedésében. Az ő vezetése alatt érte el a csapat a legnagyobb sikereit: a 2012–2013-as idényben aranyérmet szereztek a másodosztályban, amivel a klub története során először jutott fel az NB I-be. Később, a 2015–2016-os NB II-es bajnokságban második helyezettként ismét kiharcolták az élvonalban való szereplés jogát.

Hagyaczki József elhivatottságát, kitartását és a klubért végzett munkáját széles körben elismerték - számolt be a sportal.hu.

A csapat mérkőzése a hétvégén

A Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapata 2025. október 26-án, vasárnap 17:00 órakor lép pályára idegenben a Budapest Honvéd FC ellen a Merkantil Bank Liga (NB II) soron következő fordulójában.

Kezdőlap    Belföld    Egy város gyászolja a klubvezetőt

gyász

mezőkövesd zsóry fc

Hagyaczki József

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az Eurobarometer felméréséről: a sajtó általános gyakorlatává vált a félrevezetés

Szakértő az Eurobarometer felméréséről: a sajtó általános gyakorlatává vált a félrevezetés
Az Európai Parlament által készített felmérés szerint az uniós polgárok kétharmada úgy véli, hogy néha ki van téve dezinformációnak és álhíreknek. Magyarországon ez arány sokkal magasabb, 81 százalék. Az Eurobarometer júniusi online felméréséről Guld Ádámot, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció- és médiatudományi tanszékének egyetemi docensét kérdeztük.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az Egyesült Államok újabb, az orosz gazdaság kulcságazatait – köztük a bankszektort és az olajexport-infrastruktúrát – célzó szankciókat készít elő, ha Moszkva tovább halogatja a háború lezárását Ukrajnában. Donald Trump közölte, csak akkor tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, ha az valóban kész a békekötésre. Közben orosz drón- és rakétatámadásokban ismét több civil halt meg Ukrajnában, beleértve a fővárost is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt egy magyar turista a Magas-Tátrában: sokkoló dolgok derültek ki a körülményekről

Meghalt egy magyar turista a Magas-Tátrában: sokkoló dolgok derültek ki a körülményekről

Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Suspects arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Suspects arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 09:45
2 centis csoda történt a Balatonnál az éjjel
2025. október 26. 07:12
Ilyen csak nyáron lehetne, pusztító jégeső esett az éjjel Bugyiban
×
×
×
×