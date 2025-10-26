Egy város gyászolja a klubvezetőt

Hagyaczki József a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatójaként kulcsszerepet játszott a helyi labdarúgás felemelkedésében. Az ő vezetése alatt érte el a csapat a legnagyobb sikereit: a 2012–2013-as idényben aranyérmet szereztek a másodosztályban, amivel a klub története során először jutott fel az NB I-be. Később, a 2015–2016-os NB II-es bajnokságban második helyezettként ismét kiharcolták az élvonalban való szereplés jogát.

Hagyaczki József elhivatottságát, kitartását és a klubért végzett munkáját széles körben elismerték - számolt be a sportal.hu.

A csapat mérkőzése a hétvégén

A Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapata 2025. október 26-án, vasárnap 17:00 órakor lép pályára idegenben a Budapest Honvéd FC ellen a Merkantil Bank Liga (NB II) soron következő fordulójában.