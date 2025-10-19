Kritikus a helyzet Tatán az egyik forrásnál

A 2021 óta működő monitoring-hálózat adatai szerint a tatai karszt- és talajvízszintek minden rétegben jelentősen süllyedtek. A folyamat 2024-ben felgyorsult, mivel a csapadék utánpótlása elmaradt:

2025 első nyolc hónapjában mindössze 214 milliméter csapadék hullott, ami a szokásos mennyiségnek csupán a fele.

A csapadékhiány következtében a karsztvíztárolók utánpótlása gyakorlatilag megszűnt, a források vízhozama csökkent, több helyen pedig elapadt. A Tükör-forrásban a vízszint több mint két méterrel a rács alatt van - írja a kemma.hu.

A szakértők szerint

az elmúlt évtizedekben nem volt példa ilyen mértékű, tartós süllyedésre.

A városvezetés már több helyi lépést tett a vízmegtartás érdekében: esőkerteket alakítottak ki, zöldfelületeket és szikkasztó burkolatokat hoztak létre, továbbá vizsgálják a belvízcsatornák feltöltésének lehetőségét. A Fényes-patak gátjánál végzett kísérlet például sikeresen újra vizet varázsolt a korábban száraz mederbe.

Fotónk illusztráció a tata.hu honlapról.