ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kép Tata város honlapjáról származik, a város egyik forrását mutatja
Nyitókép: fotó: tata.hu

Kritikus a helyzet Tatán az egyik forrásnál

Infostart

A tartós aszály hatására kritikus helyzet alakult ki Tata vizeinek állapotában: a Tükör-forrás medre évek óta száraz, a város forrásai és tavai példátlan válsággal küzdenek. A probléma gyökere a rendkívüli csapadékhiányban keresendő.

A 2021 óta működő monitoring-hálózat adatai szerint a tatai karszt- és talajvízszintek minden rétegben jelentősen süllyedtek. A folyamat 2024-ben felgyorsult, mivel a csapadék utánpótlása elmaradt:

2025 első nyolc hónapjában mindössze 214 milliméter csapadék hullott, ami a szokásos mennyiségnek csupán a fele.

A csapadékhiány következtében a karsztvíztárolók utánpótlása gyakorlatilag megszűnt, a források vízhozama csökkent, több helyen pedig elapadt. A Tükör-forrásban a vízszint több mint két méterrel a rács alatt van - írja a kemma.hu.

A szakértők szerint

az elmúlt évtizedekben nem volt példa ilyen mértékű, tartós süllyedésre.

A városvezetés már több helyi lépést tett a vízmegtartás érdekében: esőkerteket alakítottak ki, zöldfelületeket és szikkasztó burkolatokat hoztak létre, továbbá vizsgálják a belvízcsatornák feltöltésének lehetőségét. A Fényes-patak gátjánál végzett kísérlet például sikeresen újra vizet varázsolt a korábban száraz mederbe.

Fotónk illusztráció a tata.hu honlapról.

Kezdőlap    Belföld    Kritikus a helyzet Tatán az egyik forrásnál

aszály

tata

tükör-forrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy olyan területen is súlyos gondot okoz a bevándorlók beilleszkedése, amire kevesen gondolnának

Egy olyan területen is súlyos gondot okoz a bevándorlók beilleszkedése, amire kevesen gondolnának
Az európai munkaerőpiacokon – a migráció és a vendégmunkások miatt – egyre gyakrabban kell azzal is foglalkozni, hogy összehangolják a különböző kulturális háttérből érkező munkavállalók szemléletmódját – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Erdélyi Dóra senior elemző szerint ez a szervezeti integráció és a társadalmi kohézió szempontjából, de a termelékenység miatt is kulcsfontosságú.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament

Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament

Az Európai Parlament kedden szavaz a vezetői engedélyek uniós reformjáról, amely bevezetné a digitális jogosítványt, szigoríthatná az idősebbek ellenőrzését, és egységesítené a súlyos szabálysértések miatti eltiltásokat - számolt be az Economx.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a rangos budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben

Megszólalt a rangos budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes Gaza and suspends aid delivery, after IDF and Hamas accuse each other of breaking ceasefire

Israel strikes Gaza and suspends aid delivery, after IDF and Hamas accuse each other of breaking ceasefire

A "wave of strikes" by the Israel Defense Forces comes after Israel and Hamas accused each other of violating their ceasefire in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 18:40
Apa, anya, pia – gyermekmentő akcióban a Máltai Szeretetszolgálat
2025. október 19. 17:50
Váratlan helyen rendelt el bontást a NAV, ennek a túrázók örülhetnek
×
×
×
×