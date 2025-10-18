Új korszak jön az OTP-nél, fizetőssé válik egy kedvelt szolgáltatás

Új digitális csomagokat vezet be az OTP Bank, ezzel együtt pedig megszűnnek a MobilBank alkalmazás díjmentes push-értesítései – írja a pénzintézet hirdetménye alapján a 24.hu. A változás november 18-án lép életbe.

Az ügyfelek november 18-tól kezdve az Alap csomag és a Plusz csomag közül választhatnak. Előbbi ingyenes, és minden ügyfél automatikusabb ebbe kerül a változás életbelépésekor. Az Alap csomag a következőket tartalmazza:

OTP InternetBank és OTP MobilBank használata;

OTP Digitális üzenetküldés;

SMS-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról;

Mobil Aláírás SMS.

Ebbe a csomagba nem kerültek bele a push-értesítések, vagyis aki díjmentesen kívánja használni a mobilos alkalmazást, annak az applikáció nem fog értesítéseket küldeni a számláján történő pénzmozgásról.

Ha valakinek erre van igénye, akkor a fizetős Plusz csomagra lesz szüksége, amibe a következő funkciók is bekerültek:

push-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról, csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír-státuszváltozásokról és számlamozgásokról;

SMS-értesítések csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír-státuszváltozásokról és számlamozgásokról.

A Plusz csomag az OTP InternetBankban és MobilBankban a Beállítások menüben lesz elérhető, és ugyanitt bármikor lehet igényelni az Alap csomagra való visszatérést, ami a következő hónap kezdetétől lesz érvényes.

A Plusz csomag havidíja számlacsomagonként eltérő, privát banki, junior, prémium plusz és bizonyos bázis csomagokkal például 0 forintba kerül, smart, net, elektronikus és kedvezmény nélküli bázis csomagokkal 325 forintba, alap, grátisz, tempó, OTP OKÉ 5, lakossági osztálypénzszámla, devizaszámla és hitelkártya csomaggal pedig 649 forint a költsége. Az SMS-szolgáltatásokért ezen felül plusz díjat számolnak fel, ami üzenetenként akár 77 forint is lehet.

Mindezek alapján tehát aki november 18. után nem vált Plusz csomagra, és az SMS-szolgáltatásra se fizet elő, az semmilyen értesítést nem kap telefonjára a számláján történő pénzmozgásról. Így a jogtalan terhelésekről is később értesülhetnek, vagyis ilyen esetekben nem biztos, hogy azonnal le tudják majd tiltani kártyájukat, megakadályozva további összegek leemelését.