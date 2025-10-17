ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
Nyitókép: BKK

Változik több dél-pesti villamos és autóbusz közlekedése

Infostart / MTI

Pályakarbantartás miatt változik a 2B, a 3-as, az 51-es és az 52-es villamosok, valamint a 123-as, 123A és a 84E, 89E buszok közlekedése szombattól - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A BKV Zrt. október 18-tól pályakarbantartási munkát végez a Határ úton több helyszínen, november 9-ig a Török Flóris utcánál és a Jókai Mór utcánál, október 31-ig pedig a Mészáros Lőrinc utcai útátjáróban, emiatt módosul a 2B, a 3-as, az 51-es és az 52-es villamosok, valamint a 123-as, 123A és a 84E, 89E buszok közlekedése.

A villamospálya karbantartása miatt szombattól október végéig lezárják a Mészáros Lőrinc utcánál a villamosátjárót, a Határ úton a Soroksári út felé a Jókai Mór utcánál pedig a külső sávot. Szintén lezárják a külső sávot a Török Flóris utcánál, így a Szabadkai út felé nem lehet jobbra kanyarodni, az ellenkező irányba, a Gyáli út felé haladók számára sávelhúzás miatt csak egy sáv járható, és ebből az irányból sem lehet a Szabadkai útra behajtani. A Szabadkai utat várhatóan november 9-ig egyirányúsítják a villamosátjárónál a Határ út felé.

A pályakarbantartás ideje alatt a 2B villamos rövidített útvonalon közlekedik a Jászai Mari tér és Gubacsi út/Határ út között, a Gubacsi út/Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között 2B jelzéssel pótlóbusz jár. A 3-as villamos október 18. és 31. között csak a Mexikói út és az Ecseri út között közlekedik, a Gubacsi út/Határ út és az Ecseri út között 3-as jelzéssel pótlóbusz jár, majd november 1. és 9. között módosított útvonalon, a Mexikói út és a Határ út között közlekedik, és a Gubacsi út/Határ út és a Határ út között pótlóbusz jár.

A pályakarbantartás ideje alatt az 51-es villamos nem közlekedik, az 51A villamos az 51-es és az 51A villamos közös követési időközével indul. Nem közlekedik az 52-es villamos sem, helyette 52-es jelzéssel pótlóbusz jár a Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között.

A 66E autóbusz megáll Soroksár, BILK felé a 166-os autóbusz Török Flóris utca megállóhelyén, a Határ út felé pedig az Ady Endre utca (Topánka utca) megállóhelyén. A 166-os autóbuszra a Gubacsi út/Határ út végállomáson a 119-es autóbusz megállóhelyén lehet felszállni.

Október 18. és 31. között a 84E, a 89E, a 123-as és a 123A autóbuszok a Távíró utca megállóhely helyett a Határ úton, a 66-os autóbusz Mészáros Lőrinc utca megállóhelyén állnak meg, a 123-as és a 123A buszok nem érintik a Száva kocsiszín megállót.

Hozzátették: Pesterzsébet központjához a 35-ös és a 36-os autóbusszal is el lehet jutni. A Pesterzsébeten közlekedő, Határ utat érintő 66-os, 66B, 66E, 123-as és 123A autóbuszokkal is elérhető az M3-as metró.

(A nyitókép illusztráció.)

villamos

változás

tömegközlekedés

busz

pályafelújítás

