A kinyomtatott leveleket egy ládába csomagolják a Magyar Posta EPDB Nyomtatási Központjában, Budapesten 2015. február 26-án. Lezárult a Magyar Posta új hibrid kézbesítési és konverziós nevet viselő rendszerének fejlesztése, amellyel hiteles dokumentumok továbbítása válik lehetővé elektronikus úton a postán keresztül.
Nyitókép: MTI/Honéczy Barnabás

Sokan elfelejthetik, pedig jövőre gond lehet belőle – itt a figyelmeztetés

Infostart

Noha az elmúlt két évben több mint negyedmillió meghatalmazást újítottak meg, az ügyfelek gördülékeny és gyors kiszolgálása miatt a Magyar Posta az év végi határidő meghosszabbítása mellett döntött.

Ismeretes, a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna. A Magyar Posta a meghatalmazások megújítását 2026. szeptember 30-ig teszi lehetővé. Bár a határidőig csaknem egy év van, érdemes már most elvégezni a megújítást, így elkerülhetők a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága – olvasható a posta oldalán.

A társaság két egyszerű megoldást kínál a meghatalmazások megújítására:

  • Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a posta bevonása nélkül is kezelhetők.
  • Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

A Magyar Posta arra kéri ügyfeleit, hogy a torlódások elkerülése és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást, és már most tegyék meg a szükséges lépéseket.

A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is: levél, utalvány, nyugdíj utalvány, csomag, időgarantált küldemény, értékküldemény, hivatalos irat,
távirat, vakok írása.

További információk, részletes tájékoztatók és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók itt.

Belföld    Sokan elfelejthetik, pedig jövőre gond lehet belőle – itt a figyelmeztetés

magyar posta

ügyintézés

meghosszabbítás

lejárat

dokumentum

meghatalmazás

