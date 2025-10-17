Sokan elfelejthetik, pedig jövőre gond lehet belőle – itt a figyelmeztetés

Ismeretes, a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna. A Magyar Posta a meghatalmazások megújítását 2026. szeptember 30-ig teszi lehetővé. Bár a határidőig csaknem egy év van, érdemes már most elvégezni a megújítást, így elkerülhetők a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága – olvasható a posta oldalán.

A társaság két egyszerű megoldást kínál a meghatalmazások megújítására:

Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a posta bevonása nélkül is kezelhetők.

Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

A Magyar Posta arra kéri ügyfeleit, hogy a torlódások elkerülése és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást, és már most tegyék meg a szükséges lépéseket.

A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is: levél, utalvány, nyugdíj utalvány, csomag, időgarantált küldemény, értékküldemény, hivatalos irat,

távirat, vakok írása.

További információk, részletes tájékoztatók és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók itt.