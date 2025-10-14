Vajon meddig tervez még maradni hazánkban a szárazság? – térképek

A Weather on Maps meteorológiai szakblog legutóbbi Facebook-bejegyzésében annak járt utána, hogy következő hetekben érkezhet-e kellő mennyiségű csapadék, amely enyhítheti hazánk legnagyobb tavának vízhiányát – írja a Portfolio.

A Balaton vízállásáról érkező, olykor ijesztő jelentéásek ellenére a vízügyi szakemberek arról számoltak be, hogy az aszályos időszakokban természetes jelenség a vízszint jelentős csökkenése a nyári hónapok végére, amit a minimális csapadék és a fokozott párolgás okoz. Ugyanakkor tavaszig rendszerint megtörténik a vízszint emelkedése, ami a tó természetes körforgásának része.

A 2025-ös év száraz időjárása miatt már tavasszal jelentős volt a csapadékhiány, nyáron pedig rendkívül súlyossá vált az aszályhelyzet az egész országban.

A Weather on Maps csapata az időjárás-előrejelzéseket alapul véve arról ír bejegyzésében, hogy a hazánk időjárását elmúlt napokban alakító, száraz időért felelős északias áramlás nagyon tartósnak ígérkezik. Az esőfelhők jórészt fennakadnak a Kárpátokon, a mediterrán térségben megrekedő sekély légörvények pedig nem képesek eléggé északra húzódni.

Az összegzett csapadék térképen látványos lyuk tátong a Kárpát-medence felett. A helyzet a hét elején sem látszik javulni, ugyanis egy nagy, Közép-Európa felett húzódó stabil anticiklon távol tartja a ciklonokat, ezzel együtt a csapadékot is hazánktól.