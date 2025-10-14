ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.84
usd:
338.65
bux:
102607.22
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Vajon meddig tervez még maradni hazánkban a szárazság? – térképek

Infostart

Annak ellenére, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) igyekszik mindenkit megnyugtatni, miszerint természetes, sőt szükséges a Balaton alacsony vízszintje, aggasztó hírek érkeznek tavunk vízállásáról.

A Weather on Maps meteorológiai szakblog legutóbbi Facebook-bejegyzésében annak járt utána, hogy következő hetekben érkezhet-e kellő mennyiségű csapadék, amely enyhítheti hazánk legnagyobb tavának vízhiányát – írja a Portfolio.

A Balaton vízállásáról érkező, olykor ijesztő jelentéásek ellenére a vízügyi szakemberek arról számoltak be, hogy az aszályos időszakokban természetes jelenség a vízszint jelentős csökkenése a nyári hónapok végére, amit a minimális csapadék és a fokozott párolgás okoz. Ugyanakkor tavaszig rendszerint megtörténik a vízszint emelkedése, ami a tó természetes körforgásának része.

A 2025-ös év száraz időjárása miatt már tavasszal jelentős volt a csapadékhiány, nyáron pedig rendkívül súlyossá vált az aszályhelyzet az egész országban.

A Weather on Maps csapata az időjárás-előrejelzéseket alapul véve arról ír bejegyzésében, hogy a hazánk időjárását elmúlt napokban alakító, száraz időért felelős északias áramlás nagyon tartósnak ígérkezik. Az esőfelhők jórészt fennakadnak a Kárpátokon, a mediterrán térségben megrekedő sekély légörvények pedig nem képesek eléggé északra húzódni.

Az összegzett csapadék térképen látványos lyuk tátong a Kárpát-medence felett. A helyzet a hét elején sem látszik javulni, ugyanis egy nagy, Közép-Európa felett húzódó stabil anticiklon távol tartja a ciklonokat, ezzel együtt a csapadékot is hazánktól.

Kezdőlap    Belföld    Vajon meddig tervez még maradni hazánkban a szárazság? – térképek

balaton

időjárás

anticiklon

szárazság

vízhiány

vízállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.
 

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Orbán Viktor üzent a Közel-Keletről

Izrael elengedett 1968 bebörtönzött palesztint

Állva tapsolták Donald Trumpot az izraeli parlamentben

Az izraeli túszok újabb csoportja szabadult a Hamász fogságából

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Pénteken jelentősen elromlott a hangulat a piacokon, miután Donald Trump újabb vámintézkedéseket lengetett be Kínával kapcsolatban, ennek következtében pedig az áprilisi vámháború óta nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az amerikai tőzsdéken. A hétvége ezt követően a feszült helyzet deeszkalációjáról szólt: előbb JD Vance alelnök, majd vasárnap este maga Trump is megszólalt, így máris jött a felpattanás a piacokon. Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában azonban emelkedést láthattunk a nap első felében, melyet egy lassabb lecsorgás követ, Amerikában azonban határozottan felfelé vették az irányt a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor nyit a pécsi adventi vásár? Pécs karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai

Mikor nyit a pécsi adventi vásár? Pécs karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai

Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025 évi legfontosabb tudnivalói!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

A major hostage and prisoner exchange marks a significant step towards ending two years of war in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 04:15
Vigyázat, most lepi el az országot ez a gyönyörű, de mérgező növény
2025. október 14. 03:20
Ősi kincsek kerültek elő a salgói várnál
×
×
×
×