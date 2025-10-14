ARÉNA - PODCASTOK
Szondáztatnak a BRFK rendőrei Budapesten
Nyitókép: YouTube/PoliceHungary/BRFK

Mobilozás, biztonsági öv – brutális adatok Budapestről

Infostart

Jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete, a közlekedési balesetben elhunytak száma 43 százalékkal kevesebb az idei év első 9 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában - erről beszélt Léránt Krisztián rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlekedésrendészeti főosztályának vezetője.

Idén szeptember végéig 16-an haltak meg közlekedési balesetben Budapesten, ez csaknem felével kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, amikor 28 halálos áldozat volt – közölte a szakember.

Hozzátette: idén az első háromnegyed évben 2157 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Budapesten, ami 5,5 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek pedig 22 százalékkal csökkentek az első év első 9 hónapjához képest. A közlekedési balesetek leggyakoribb oka gyorshajtás, a figyelmetlenség, illetve az elsőbbségadás és az előzés szabályainak megsértése.

Múlt héten zajlott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) akciója, amelynek során elsősorban a biztonság öv használatát, kézben tartott mobiltelefont és az ittas vezetést ellenőrizték.

Budapesten több mint 2700 ellenőrzött járműből 1446-ban nem használtak biztonsági övet, tehát csaknem az ellenőrzött járművek felében, és 734-ben mobiltelefont tartottak kézben.

A BRFK 268 ezer alkoholszondás ellenőrzést tartott az év első 9 hónapjában, ez minden hatodik budapestit érintette, tehát előbb-utóbb mindenki sorra kerül – jegyezte meg az alezredes.

Léránt Krisztián arra is felhívta a figyelmet: az őszi csúszós időben fokozott óvatossággal kell vezetni, és a láthatóságra ügyelnie kell minden közlekedőnek, nemcsak az autósoknak.

Az országos adatokról az ORFK múlt héten adott tájékoztatást.

Mobilozás, biztonsági öv – brutális adatok Budapestről

Meghalt a rolleres, aki őzzel ütközött Nagykőrösön
