Zöldítés, új grillezők, esőkertek – erre lesz pénz a budapesti közösségi költségvetésből

Pénteken hirdették ki az idei fővárosi közösségi költségvetés pályázatainak győzteseit. Az egymilliárd forintos keretösszegből zöld, esélyteremtő és helyi ötletek is megvalósulhatnak. 2025-ben minden korábbinál több, 720 ötlet érkezett a fővárosi közösségi költségvetéshez, ebből végül 16 elképzelés valósul meg.

A Főpolgármesteri Hivatal Társadalmi Együttműködési Osztályának vezetője az InfoRádióban azt mondta, megegyezik az elmúlt évek trendjeivel és igényeivel, hogy a budapestiek zöldebb és a közlekedés szempontjából biztonságosabb várost szeretnének. Utóbbit elsősorban a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők szorgalmazzák. Molnár Bence hozzátette: nagy örömmel tapasztalták, hogy a budapestiek fontosnak tartják, hogy a város minél jobban felkészüljön a „változó klímára”, illetve

elvárják a városvezetéstől, hogy megfelelő válaszokat adjon.

Az ötödik fővárosi közösségi költségvetési ciklus több mint 700 beküldött ötletéből – egy előzetes lakossági támogatási szakasz 300-as listájából – végül 126 ötlet került szavazólapra, ezek sorsáról dönthettek a budapestiek. Minden kerületből került ötlet a szavazólapra, miközben a tavalyinál több javaslatra lehetett szavazni esélyteremtő és zöld kategóriában.

Összesen 16 győztes projektet hirdettek ki, amelyekre több mint 15 ezren szavaztak az elmúlt hónapokban. A Zöld Budapest kategóriában a 2024-es évhez hasonlóan idén is az esőkertek ötlete győzött, amely 3631 szavazatot kapott, és 120 millió forint jut rá. Molnár Bence azt gondolja, ebből arra lehet következtetni, hogy

a budapestiek körében még több olyan esőkertre van igény, amely hasznosítja a csapadékot.

Mint fogalmazott, mindenki érzékeli, mennyire szárazak a nyaraink, egyre ritkábban van csapadék, amikor pedig esik az eső, sokszor egy egész havinak megfelelő mennyiség lehullik egyszerre. Megjegyezte: ezek olyan jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy „megfogható legyen a lezúduló víz”.

A Főpolgármesteri Hivatal osztályvezetője további győztes, így hamarosan megvalósuló ötletekről is beszélt. Ilyen például

a budai alsó rakpart fásítása a Batthyány tér közelében,

közelében, zöld középszigetek az Alkotás utcában ,

, fasorpótlás a Fogarasi úton ,

, a Thököly út több helyszínének zöldítése,

több helyszínének zöldítése, élőhelykezelés a nagytétényi Duna-part természetvédelmi területen,

természetvédelmi területen, ingyenes sporteszközök bővítése a Margitszigeten ,

, a kerékpáros biztonság növelése a Kálvin térnél ,

, közvécé létesítése a Kálvin téri aluljáróban.

Molnár Bence elmondta: folytatódni fog az egészségügyi szűrőbuszprogram is, újabb szabadtéri közösségi grillezőhelyeket alakítanak ki, illetve tovább folytatódik az aluljárók üres helyiségeinek és kirakatainak civil hasznosítása is. Idén is egymilliárd forint jut ezekre a célokra. Arról, hogy jövőre is folytatódhat-e ez a kezdeményezés, a Fővárosi Közgyűlés dönt majd, amikor szavaz a 2026-os költségvetésről.