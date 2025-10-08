Vizsgálatot indított az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt adatszivárgási ügye miatt

Hivatalból megindult az eljárás a Tisza Párt adatszivárgási ügyében – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére Péterfalvi Attila. A lap szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke súlyosnak minősítette, ha valóban 18 ezer ember személyes adata érintett az ügyben. Jelezte, hogy a vizsgálat célja a tényállás tisztázása, valamint minden releváns információ beszerzése, hogy milyen adatokat érintett a szivárgás, mennyien érintettek, milyen jellegű az adatbázis, valamint az milyen védelemmel volt ellátva.

Az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.