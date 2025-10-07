ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 7. kedd
gdp gazdasági növekedés
Nyitókép: Pixabay

Jövőre 3 százalék körüli GDP-növekedéssel számol a kormány - a nap hírei

Infostart

Nem függesztette fel a Tisza Párt és a DK elnökének mentelmi jogát az Európai Parlament. Németországban otthonában támadták meg késsel egy város újonnan megválasztott polgármesterét.

Jövőre 3 százalék körüli GDP-növekedéssel számol a kormány – közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyedévben 12, a másodikban 8 százalékos volt a visszaesés, és 2022 vége óta minden negyedévben visszaesést mértek. A miniszter közölte azt is, hogy novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további, vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz.

Több bank is kínál akciókat az Otthon Start programhoz. A K&H, a Gránit Bank, az Erste, a CIB és Raiffeisen 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a lakáshitel mellé. Eközben több ponton is módosítják az Otthon Start feltételeit, a tervezetben több könnyítés is szerepel.

905 magyarországi település nyert támogatást a Magyar falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben - közölte az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték a pályázók.

A tervek szerint 300 milliárd forintba kerül a mohácsi Duna-híd építése, amelyet egy számítás szerint naponta csak 600 autó használ majd – írja a G7. Szakértők szerint a kétszer egysávosra tervezett híd műszaki tartalmát kétszer kétsávosra növelték, amit nem indokolnak a forgalmi adatok. A költség is a tervezett ötszörösére nő, miközben a projekt nem hoz létre új országos összeköttetést.

Megsemmisítette a gödi Samsung akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt a Budapest Környéki Törvényszék– közölte az EMLA Egyesület. A gyárnak az ítélet átvételétől számítva, egy új engedély megszerzéséig le kell állnia az akkugyártással.

1,3 milliárd forintos pályázattal fejleszti a turisztikai kisvállalatok digitális készségeit a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége. A program regionális kompetencia-központokat, képzéseket, workshopokat és szakértői tanácsadást kínál.

Letették a World Aquatics budapesti székházának alapkövét. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség központja a 13. kerületi Láng Negyedben valósul meg.

A 3-ból egyik ügyben sem függesztette fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát az Európai Parlament. Magyar Péter a szavazás előtt azt írta, bármilyen döntés is születik, azt tudomásul veszi. Hasonló döntés született Dobrev Klára, Demokratikus Koalíció elnökének rágalmazási ügyében is. Az EP fenntartotta az olasz Ilaria Salis mentelmi jogát is, a döntés egy szavazaton múlt. Ellene három rendbeli, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon.

A türk országok kulcsszerepet játszanak a magyar diverzifikációs erőfeszítések sikerében, ezért az együttműködés további fejlesztésében érdekelt – jelentette ki Azerbajdzsánban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Türk Államok Szövetségének külügyminiszteri ülésén arról beszélt: Magyarország mostanra Törökországból is importál földgázt, miközben a Török Áramlat vezeték nélkül egyáltalán nem is lenne lehetséges az ellátás.

Ma van az Izrael elleni Hamász terrortámadás 2. évfordulója. A palesztin iszlamista szervezet fegyveresei 2 évvel ezelőtt törtek be a zsidó állam területére: 1.200 embert megöltek, 250-et elhurcoltak magukkal Gázába. 48 túsz még mindig ott van. Az ENSZ-főtitkár a Gázai övezetben dúló harcok mielőbbi leállítására és a Gázában fogva tartott izraeli túszok azonnali elengedésére szólított fel.

Németországban otthonában támadták meg késsel egy nyugat-németországi város újonnan megválasztott polgármesterét, Iris Stalzer életveszélyes kórházban került kórházba. A Szociáldemokrata Párt 57 éves politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.

Egy utolsó tárgyalási kísérletre kérte a lemondott kormányfőt a francia elnök. Emmanuel Macron 48 órát adott a tárgyalásokra a pártokkal. A miniszterelnök szeptember 9-én került a kormány élére és vasárnap este mutatta be új kabinetjét, amelynek összetétele heves politikai ellenállást váltott ki, ezért hétfőn benyújtotta lemondását.

Észak-Koreába utazik a kormánypárt alapításának évfordulóján a kínai kormányfő. Ez lesz a legmagasabb szintű kínai küldöttség az országban 2019 óta.

Májusi megválasztása óta november végén utazik először külföldre XIV. Leó pápa. A katolikus egyházfő elsőként Törökországba, majd Libanonba érkezik.

A kvantummechanika területén elért eredményeikért az idén egy brit, egy francia és egy amerikai tudós kapja a fizikai Nobel-díjat. A 11 millió svéd koronával, átszámítva 388 millió forinttal járó legrangosabb tudományos elismerést John Clarke, Michel H. Devoret és John M. Martinis december 10-én veheti át, Stockholmban.

Dániában is megtiltaná a 15 évek alattiak számára a közösségi média használatát a kormány. A miniszterelnök kiemelte: a 11 és 19 év közötti dán fiatalok 60 százaléka inkább otthon tölti a szabadidejét ahelyett, hogy a barátaikkal találkozna.

Felfüggesztették az oktatást Románia délkeleti térségében az árvízveszély miatt. Estétől Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található öt megyére harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a várható nagy mennyiségű csapadék miatt.

Jövőre 3 százalék körüli GDP-növekedéssel számol a kormány - a nap hírei

gdp

a nap hírei

európai parlament

növekedés

Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Európában csendesen telik a nap, a délelőtti iránykeresés után elkezdett javulni a hangulat, de továbbra sem mutatnak jelentős elmozdulásokat a vezető részvényindexek. Az amerikai tőzsdék a pluszos nyitás után azonban lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy ára?

