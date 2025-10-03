ARÉNA - PODCASTOK
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadó Testület tagja beszédet mond a paksi atomerőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen Pakson, az erőmű látogatóközpontjában 2025. október 3-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Áder János: az atomenergia fontos a tiszta környezet megteremtéséhez

Infostart / MTI

A fosszilis energiahordozókról való leválás nem fog sikerülni atomenergia felhasználása nélkül - mondta Áder János volt köztársasági elnök pénteken Pakson, a paksi atomerőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen.

Az erőmű látogatóközpontjában tartott rendezvényen a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadó Testület tagja hozzátette: a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint az atomenergiára a párizsi klímacélok eléréséhez is szükség van.

Rámutatott: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a paksi atomerőmű a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve. "Erre joggal lehetünk büszkék, az elmúlt ötven évben felhalmozódott tudásra bátran építhetünk" - jelentette ki Áder János.

Horváth Péter János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a létesítmény átadása óta 585 milliárd 559 millió 300 ezer kilowattóra áramot termelt, jelenleg a magyar villamosáram-termelés 46 százalékát adja, és az áramfogyasztás 35 százalékát fedez

