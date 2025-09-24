ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

Infostart / MTI

Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi, a Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI), zárt ajtók mögött tartott szavazásán, elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket az elmúlt napon.

Orbán Viktor szerdán azt írta, hogy a hatóságok szerint a Tisza Párt vezetője Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie, Brüsszel azonban ezt nem hagyja.

A brüsszeli megbízói az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték, immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. „Zsarolják. Fogott ember” – fogalmazott.

„Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

