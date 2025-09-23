ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Nyitókép: Unsplash

Elintéznivalója van a NAV-nál? Nagyot változhat a világ

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a KKVHÁZ Zrt. a közelmúltban javaslatokkal fordult a NAV-hoz, amelyekre a hatóság rövid időn belül érdemben reagált.

A BKIK közleménye szerint a NAV 2019 óta Közérthetőségi Program keretében több mint 30 ezer oldalnyi, adózóknak szóló levelet, tájékoztatót, űrlapot, információs füzetet és kitöltési útmutatót egyszerűsített. Jelenleg a kata- és kiva-, valamint az áfabevallás hibakódjainak közérthetőségi felülvizsgálata van folyamatban. NAV stratégiájának része az ügyfélszolgálatok megújítása és a korszerű online eszközök bevezetése, valamint az önkiszolgáló és elektronikus lehetőségek kialakítása. Ennek jegyében a szervezet úgy látja, hogy

a chatbot ügyfélkapcsolatokban való alkalmazási igénye, szükségessége ügyfél- és hivatali oldalról is valós.

A NAV-Mobil alkalmazásban már megvalósult a képviseleti jogosultság vizsgálatán alapuló hozzáférés, amely új lehetőségeket nyit a képviseletben eljárók számára is. Folyamatban van a NAV-Mobil applikációra az adóhatósági igazolások kidolgozása. A tervek szerint az igazolások elkészültéről, a tárhelyről való letölthetőségéről az adózó push üzenetet kérhet. Az adóhatóság vizsgálja, hogy mely szolgáltatásokat lehet mobilra adaptálni.

