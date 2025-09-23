A két szomszéd élesztette újra az idős férfit

Szombat este hirtelen rosszul lett és zavartan viselkedett egy 70 év körüli férfi, majd összeesett budapesti otthonában – tette közzé az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A beteg férfi egyik hozzátartozója átrohant a szomszédban lakó orvos házaspárhoz segítségért, és közben mentőt is hívott. A két orvos természetesen rögtön ott termett, megvizsgálták az idős beteget, majd azonnal meg is kezdték az újraélesztését. Néhány perc küzdelem után a beteg keringése és légzése visszatért.

Hamarosan a mentők is kiérkeztek. A beteg eszméletlen állapotban volt, ezért ellátták a helyszínen, és „emelt légútbiztosítást követően” végül stabil állapotban vittek kórházba.