Már egy panellakásban is életveszélyes lehet az e-roller – vészhelyzet Szombathelyen

Egy szombathelyi panellakás gyerekszobájában gyulladt ki egy elektromos roller, és végül nem okozott nagy károkat, de az eset mégis fontos tanulságokkal jár – írja Facebook-oldalán a rendészeti államtitkárság.

A tizenéves tulajdonos elmondta: rollere néhány napja beázott, szétszedte, próbálta kiszárítani, majd töltőre tette, ám az nem tért magához, sőt, hirtelen lángra kapott.

Az államtitkárság azt javasolja, hogy a javítást m indig bízzák szakemberre, ha pedig a roller beázott, akkor 3-4 napra, szabadon lévő, fedett helyen érdemes elkülöníteni, ahol nincs éghető anyag. Ha mégis kigyullad, az oltást légzőkészüléket viselő tűzoltókra kell bízni a felszabaduló, rendkívül mérgező gázok miatt.