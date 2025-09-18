Gyorsítva tért ki a szirénázó mentőautó elől, röpült a rendőrség brutális csekkje

Az eset augusztus 24-én történt, amikor Surányi Krisztián a Nagykőrösi úton haladt, és egy mentőautó jelent meg a kocsija mögött. A férfi a belső sávban haladva nem tudott azonnal félrehúzódni, ezért felgyorsított, hogy a mentő elhaladhasson mellette. Ekkor egy traffipax bemérte.

A férfi méltányossági kérelmét a rendőrség elutasította - írja a blikk.hu.

A rendőrség válasza szerint a megkülönböztető jelzést használó járműveknek minden esetben elsőbbséget kell adni.

A jogszabály szerint ezt a járművek félrehúzódással vagy megállással biztosíthatják, más magatartást, így a sebességhatár átlépését nem említi.

A rendőrség álláspontja szerint a gyorsítás, még akkor sem, ha a mentő elengedése a célja, nem jogszerű.