Újabb választás jön Magyarországon

Vereb önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén úgy határozott, hogy feloszlatja magát – erősített meg a feol.hu-nak Espár Sándor, Vereb polgármestere.

A döntés hátterében, mint fogalmazott, - három képviselő megfogalmazása szerint - mély bizalmi válság áll, amely az utóbbi időben ellehetetlenítette a testület hatékony működését.

Espár Sándor a vármegyei lapnak elmondta: az önkormányzati szolgáltatások, a döntéshozatal és a működés az időközi választásokig továbbra is biztosított marad. A határozat értelmében a közeljövőben időközi önkormányzati választásra kerül sor.

A végső lépést egy beruházás körüli vita hozhatta el. A polgármester szerint felvetődött egy magánbefektető által idősotthon létesítésének lehetősége, amelyben a község részéről inkább előnyök, mint hátrányok adódhattak volna. A faluvezető szerint ez jó lett volna a községnek, hiszen nem ipari, környezetterhelő beruházás lett volna, hanem szociális célú fejlesztés.

Aztán addig civakodtak, míg ebből sem lett semmi

Vereben egyébként 659 szavazásra jogosult él. Így a helyi testület a polgármesterrel együtt 5 főből áll. 2024-ben Espár Sándor a szavazatok 86 százalékával nyert.