ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.08
usd:
329.13
bux:
99580.4
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Felmérés: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

Infostart

A Medián szerint a Tisza Párt szimpatizánsainak összesen 37 százaléka tartja teljesen alkalmasnak miniszterelnökként Magyar Pétert. A fideszeseknél az Orbán Viktorba vetett bizalom sokkal erősebb. A pártok közti versenyben fölényesnek tűnik a Tisza Párt vezetése, bár csökkent.

A HVG megbízásából végzett közvélemény-kutatást a Medián, ebből kiderül: Orbán Viktor miniszterelnök javított a megítélésén, de változatlanul többen gondolják azt, hogy Magyar Péter alkalmasabb lenne az ő pozíciójában.

A kutatás szerint nem csupán Orbán Viktor "javult" az emberek szemében (3 százalékkal), de Magyar Péter megítélése is romlott 3 százalékkal, de a különbség köztük még mindig - ahogy az értékelés fogalmaz - markáns.

A Medián szeptember elején zárta le kutatását, ebben 13 százalékos Tisza-előnyt is mért a biztos szavazók körében, ebben is mintha zárulna az olló, mert 2 százalékkal kisebb a szám, mint júniusban, ám az ellenzéki párt vezetése még így is "magabiztos".

A Magyar Pétert teljesen alkalmatlannak tartók köre is bővült ugyanekkor, mégpedig 2 százalékkal. Orbán Viktornál az elutasítottság százalékos aránya 1-gyel csökkent.

A felmérés még "keresztkérdéseket" is feltett a felmérés során, amelyből kiderül, a fideszesek mennyire tartják alkalmas kormányfőnek Magyar Pétert, illetve a tiszások a regnáló miniszterelnököt, de az alkalmatlanságot ugyanígy tudakolták pártpreferencia szerint: a kutatás szerint a Tisza Párt hívei kritikusabbak vezetőjükkel, mint a fideszesek. Orbán Viktorban a fideszes szavazók 99 százaléka bízik, 80 százalékuk teljesen alkalmasnak tartja, a tiszások 95 százaléka hisz Magyar Péterben, ám köztük összesen 37 százalék van közülük teljesen meggyőződve alkalmasságáról.

Kezdőlap    Belföld    Felmérés: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

orbán viktor

medián

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok - Kormányinfó percről percre

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok - Kormányinfó percről percre
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatt szükségessé vált kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Vitályos Eszter kormányszóvivő frissen lezárt beruházásokról tájékoztatott. Gazdagon szó esett a honvédelmi miniszter testőrének balesetéről és az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!

Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!

Szokatlan időpontban, délután 4 órakor kezdődik az e heti Kormányinfó, amelyet a szokásoknak megfelelően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter, a kormány szóvivője tart. A sajtótájékoztatón szóba kerülhet az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásának megtiltása, Paks II. bővítése, az Otthon Start program első tapasztalatai, a következő 7 éves Európai Uniós költségvetés, az amerikai vízummentességi korlátozások megszüntetése, vagy éppen a forint közelmúltbeli erősödése. Az eseményről élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még csak az elejét láttuk az Otthon Start őrületének: komoly a pörgés a piacon, de meddig tart?

Még csak az elejét láttuk az Otthon Start őrületének: komoly a pörgés a piacon, de meddig tart?

Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump welcomed to Windsor Castle by King Charles and senior royals

Donald Trump welcomed to Windsor Castle by King Charles and senior royals

The Queen, Prince William and Catherine join the US president and First Lady Melania Trump for the state visit at Windsor.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 16:02
Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok - Kormányinfó percről percre
2025. szeptember 17. 15:49
Teherautóval ütközött és kiégett egy autó az M43-ason
×
×
×
×