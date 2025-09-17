Felmérés: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

A HVG megbízásából végzett közvélemény-kutatást a Medián, ebből kiderül: Orbán Viktor miniszterelnök javított a megítélésén, de változatlanul többen gondolják azt, hogy Magyar Péter alkalmasabb lenne az ő pozíciójában.

A kutatás szerint nem csupán Orbán Viktor "javult" az emberek szemében (3 százalékkal), de Magyar Péter megítélése is romlott 3 százalékkal, de a különbség köztük még mindig - ahogy az értékelés fogalmaz - markáns.

A Medián szeptember elején zárta le kutatását, ebben 13 százalékos Tisza-előnyt is mért a biztos szavazók körében, ebben is mintha zárulna az olló, mert 2 százalékkal kisebb a szám, mint júniusban, ám az ellenzéki párt vezetése még így is "magabiztos".

A Magyar Pétert teljesen alkalmatlannak tartók köre is bővült ugyanekkor, mégpedig 2 százalékkal. Orbán Viktornál az elutasítottság százalékos aránya 1-gyel csökkent.

A felmérés még "keresztkérdéseket" is feltett a felmérés során, amelyből kiderül, a fideszesek mennyire tartják alkalmas kormányfőnek Magyar Pétert, illetve a tiszások a regnáló miniszterelnököt, de az alkalmatlanságot ugyanígy tudakolták pártpreferencia szerint: a kutatás szerint a Tisza Párt hívei kritikusabbak vezetőjükkel, mint a fideszesek. Orbán Viktorban a fideszes szavazók 99 százaléka bízik, 80 százalékuk teljesen alkalmasnak tartja, a tiszások 95 százaléka hisz Magyar Péterben, ám köztük összesen 37 százalék van közülük teljesen meggyőződve alkalmasságáról.