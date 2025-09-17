Csapdával vadásznak a macskákra a Balatonnál

Siófokon az állatvédők azt kérik, hogy a helyiek és a nyaralók ne csak etessék az állatokat, hanem vegyék ki a részüket a felelős gondoskodásból is, a kóbor macskák befogásában és ivartalanításában nyújtott segítség nélkül ugyanis lehetetlen megfékezni a kolóniák további szaporodását – írja a sonline.hu.

A legnagyobb könnyelműség az, amikor valaki egész nyáron gondoz egy kismacskát, majd ősszel egyszerűen otthagyja, miközben a cica már teljesen hozzászokott az emberhez.

A városi macskák 70–80 százaléka vadon született és nőtt fel. Ezek az állatok megfoghatatlanok, a génjeikben hordozzák a bizalmatlanságot, így nem válhatnak házi kedvenccé. Az egyetlen megoldás az ivartalanítás, ehhez viszont a helyiek segítségére van szükségünk – mondta a portálnak Vörös Zsuzsanna, a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője

Tavasszal Sóstón néhány lakóval együttműködve 40–50 cicát ivartalanítottak, főleg nőstényeket. A helyiek befogják a macskákat, az alapítvány elviszi őket állatorvoshoz, majd a műtét után visszahelyezik az élőhelyükre. A munkában több siófoki és zamárdi állatorvos és önkéntesek is részt vesznek. Ezek a cicák teljesen csak csapdával foghatók be, és a beavatkozás után vissza kell engedni őket.

Magyarországon nagy gondot jelentenek a kóbor macskák, az állomány közel hárommillióra tehető, és ez a szám folyamatosan emelkedik.