fotó: Mezei Zsolt Facebook oldala
Nyitókép: Mezei Zsolt Facebook oldala

Özönvíz zúdult Dunaújvárosra, döbbenetes videók készültek

Infostart

A hétvégén özönvízszerű esőzés sújtotta Dunaújvárost, ami percek alatt elárasztotta az utcákat és megbénította a közlekedést a város több pontján. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt Fejér vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatar és felhőszakadás miatt.

Mezei Zsolt alpolgármester a közösségi oldalán számolt be a kialakult helyzetről. Elmondása szerint fél óra alatt 32 mm eső esett, ami jelentős vízelöntéseket okozott, különösen azokon a helyeken, ahol a lefolyókat falevelek tömítették el - írja a duol.hu.

Az alpolgármester személyesen is részt vett a helyszíni munkálatokban, többek között a Penny és a McDonald’s kereszteződésénél, ahol rendőri segítséget kellett kérni a gyorsan áthaladó autósok miatt.

A bejegyzésében azt is megjegyezte, hogy hat elhagyott rendszámtáblát szedett össze, amelyek hétfőtől a Városházán vehetők át.

Figyelmeztette a lakosokat, hogy a viharos szél miatt kidőlt fák is előfordulhatnak, ezért fokozott óvatosságra kért mindenkit.

