Hamarosan hatalmas katonai konvoj indul meg Budapest felé

A menetoszlop a tervek szerint délelőtt 10:00 és délután 14:00 óra között halad az autópályán. A járművek katonai rendészeti felvezetéssel közlekednek, ezért a forgalom a megszokottnál lassabb lehet, ami torlódásokat okozhat. A hadgyakorlat részeként a konvojt a légierő gépei is kísérhetik - írja a honvedelem.hu.

A Honvédelmi Minisztérium arra kéri a járművezetőket, hogy a menetoszlop közé ne hajtsanak be, és a biztonság érdekében fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.

A fővárosban a konvoj a Jászberényi út – Kőbányai út – Könyves Kálmán körút – Bocskai út – Budaörsi út útvonalon halad tovább.

Ma további csapatmozgások is várhatók

Szentes és Szolnok között: Reggel 8 és este 8 óra között technikai eszközöket csoportosítanak át a Szentes és Hódmezővásárhelyi laktanyákból Szolnokra. Az érintett útvonalak: Szentes – Kunszentmárton – Martfű – Rákócziújfalu – Rákóczifalva – Szolnok.

Győr és Kecskemét között: Reggel 5 és délután 4 óra között katonai konvojok közlekednek a Győr – M19 – M1 – M0 – M5 – 445. sz. út – Kecskemét útvonalon.

Tata és Győr között: Délelőtt 10 és délután 5 óra között a tatai harckocsidandár is átcsoportosítást hajt végre a Tata – 1. sz. főút – Győr útvonalon.

Kecskemét és Pápa között: Katonai konvojok haladnak a Kecskemét – 445-ös út – M5 – 52-es út – Solt – 51-es út – M8 – M6 – 62-es út – M7 – 8-as út – 83-as út – Pápa útvonalon.

A Honvédség felhívja a figyelmet, hogy a katonai konvojokba behajtani tilos és veszélyes. A járművek eltérő mérete és sebessége miatt a közlekedőknek fokozott óvatosságra és türelemre van szükségük.

Pápa térségében a megnövekedett forgalom mellett megnövekedett hanghatásra is lehet számítani a katonai repülőgépek miatt.