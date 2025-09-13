ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat
Railroad Lightning Bolt. McClave, Colorado, USA
Megszólalt a MÁV a "rendszerszintű hiányosságokról"

Infostart

A MÁV-csoport vitatja annak a jelentésnek a tartalmát, amelyet a Közlekedésbiztonsági Szervezet készített és amelyre Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet .

A Portfolio idézi a vasúttársaság közleményét:

"Cáfoljuk a képviselő úr értesüléseit. A MÁV-csoport alkatrészellátása biztosított. A kérdéses szakértői vélemény megállapításait már annak elkészültekor is vitattuk, illetve cáfoltuk."

Hadházy Ákos azt írta, hogy „Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly nyáron kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve”. Hozzátette: a dokumentum szerint a baleset oka az volt, hogy a karbantartók hiába kértek alkatrészt a MÁV alkatrészellátó részlegétől, az nem rendelte meg időben.

Bár az érintett vonat utasokat nem szállított, mivel éppen nagyobb szervizbe küldték, a szakemberek szerint a helyzet így is komoly veszélyt hordozott. Az idén augusztusban kiadott zárójelentés „rendszerszintű tényezőként” azonosította a karbantartási anyagellátás hiányosságait, amelyek a futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben való rendelkezésre állását nem biztosították.

máv

közlekedésbiztonsági szervezet

hadházy ákos

