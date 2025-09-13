Megszólalt a MÁV a "rendszerszintű hiányosságokról"

A Portfolio idézi a vasúttársaság közleményét:

"Cáfoljuk a képviselő úr értesüléseit. A MÁV-csoport alkatrészellátása biztosított. A kérdéses szakértői vélemény megállapításait már annak elkészültekor is vitattuk, illetve cáfoltuk."

Hadházy Ákos azt írta, hogy „Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly nyáron kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve”. Hozzátette: a dokumentum szerint a baleset oka az volt, hogy a karbantartók hiába kértek alkatrészt a MÁV alkatrészellátó részlegétől, az nem rendelte meg időben.

Bár az érintett vonat utasokat nem szállított, mivel éppen nagyobb szervizbe küldték, a szakemberek szerint a helyzet így is komoly veszélyt hordozott. Az idén augusztusban kiadott zárójelentés „rendszerszintű tényezőként” azonosította a karbantartási anyagellátás hiányosságait, amelyek a futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben való rendelkezésre állását nem biztosították.