Kihúzták az ötöslottó számait

Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek
Veszélyes incidens történt a prágai Václav Havel repülőtéren, ahol egy Londonból érkező Wizz Air járat leszállás közben a kifutópályának csapódott, melynek következtében a repülőgép törzse megrepedt. Szerencsére az utasok sértetlenül átvészelték a balesetet - írja az Index.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband was shot dead.