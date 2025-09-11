ARÉNA
Infostart.hu
2025. szeptember 11. csütörtök
Document Management System - DMS with arrange folder and files icons. Man setup storage backup online application on computer laptop. Software for archiving, searching, managing files and information.
Nyitókép: Getty Images

Vállalati innovációs pályázatok indulnak 182 milliárd forint értékben

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztését, valamint a mikro- és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázatra lehet jelentkezni az ősszel egy uniós társfinanszírozású program keretében. Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár az InfoRádióban elmondta: legfőbb céljuk, hogy kerüljenek a piacra minél előbb és minél nagyobb mennyiségben innovatív magyar termékek.

Két pályázaton összesen 182 milliárd forintot oszt szét a magyar állam a kisvállalkozások között különböző innovációs fejlesztésekre. Az egyik az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztésének támogatását célzó fókuszterületi pályázat, a másik pedig a mikro- és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázat. Előbbinek a második, utóbbinak a harmadik szakasza indul el.

Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár az InfoRádióban elmondta: mindkét kezdeményezés európai uniós társfinanszírozású program, amelyek a GINOP Plusz keretében valósulnak meg. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz a 2021-2027 közötti uniós költségvetési időszak legnagyobb operatív programja, amely a gazdasági növekedést, a hazai vállalkozások versenyképességének fokozását és a teljes foglalkoztatás elérését támogatja a pályázataival.

A termékfejlesztést célzó fókuszterületi pályázatnak 107 milliárd forint, míg az üzleti folyamatok innovációjának támogatására meghirdetett pályázatnak 75 milliárd forint a teljes keretösszege. Utóbbi a kisvállalkozásoknak nyújt segítséget, hogy megfelelő forrás birtokában modernizálhassák gyártási és üzleti folyamataikat, és alkalmazhassanak új technológiákat.

A termékfejlesztési pályázaton belül két alprogram van. Az egyikben mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 100 és 600 millió forint közötti támogatásra, amit termék- és technológiai fejlesztésre használhatnak fel. A BA programban pedig 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjed az elérhető támogatás összege. Ez azt jelenti, hogy a teljes projekt, amit megvalósítanak a pályázók, ennek az egyharmaddal megnövelt összege kell hogy legyen, hiszen a támogatási intenzitás átlagosan 50 és 70 százalék között alakul.

Ha például egy vállalkozás 500 millió forintra pályázik, akkor körülbelül 700-800 millió forintos fejlesztést kell megvalósítania.

A helyettes államtitkár hozzátette: alapelvárás, hogy a fejlesztés végén jöjjön létre egy olyan új termék, ami szabadalommal levédhető, továbbá árbevétel realizálható az eladásokból. A pályázat legfőbb célja ugyanis az, hogy kerüljenek a piacra minél előbb és minél nagyobb mennyiségben innovatív magyar termékek.

A másik pályázati lehetőségnél 20-tól 50 millió forintig pályázhatnak támogatásra a mikro- és kisvállalkozások. Bódis László bízik benne, hogy a pályázat nyerteseinek ez nagy segítség lesz abban, hogy fejlesszék gyártási technológiájukat, logisztikai folyamataikat. Mint mondta, az érintettek beépíthetnek az említett folyamatokba olyan innovatív, a piacon egyébként már elérhető megoldásokat, amelyektől a működésük vagy a termelés hatékonyabbá válik. A Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója szerint így csökkenni fog a vállalkozások átlagosan mért költségszintje, ez által pedig termelékenyebbé válhatnak.

A helyettes államtitkár nagyon fontos feladatnak nevezte az új termékek kifejlesztését, de ugyanilyen lényegesnek tartja, hogy a magyar tulajdonú vállalkozói szektor hatékonysága is növekedjen az innováció segítségével.

A termékfejlesztési pályázat három fókuszterületre koncentrál, melyek a következők:

  • a digitális megújulás területe (mesterséges intelligencia, robotizáció, automatizáció, kvantumtechnológia);
  • az egészséges élet területe, amely kiterjed a medikai eszközfejlesztésekre és a biotechnológiai fejlesztésekre is;
  • a hazai energiarendszer és az agrárium klímasemleges megújítása.

Az üzleti folyamatok innovációját támogató programban pedig olyan fejlesztések jöhetnek szóba, amelyeknek a középpontjában a gyártási folyamat modernizációja áll. Bódis László példaként megemlítette, hogy egy korábbi pályázati szakaszban egy nyomdai vállalkozás nyert el támogatást, és a megfelelő forrás felhasználásával olyan tevékenységet váltott ki egy új, modern géppel, amit korábban a könyvgyártás folyamatában két alkalmazott végzett a cégnek. Ma már azonban egy technológiai eljárással meg tudják oldani ezt a feladatot, miközben a két munkatárstól sem kellett megválnia a vállalkozásnak, hanem más, magasabb hozzáadott értékű tevékenység során tudják használni tudásukat. Bódis László szerint ezzel nyertek ők is, és maga a cég is, hiszen a gép sokkal hatékonyabban végzi el az adott munkafolyamatot.

A fókuszterületi termékfejlesztési pályázat esetében november 4-étől két héten át nyújthatók be a pályázatok. A pályázat harmadik szakaszában pedig a jövő év elejétől vehetnek részt a vállalkozások. A támogatói döntések várhatóan 2026 első negyedévében születnek meg. A 75 milliárd forintos keretösszegű üzleti folyamatinnovációs program esetében szeptember 9-e óta lehet igénylést tenni, és ennél a lehetőségnél is két hétig várják a jelentkezéseket. Ennél a pályázatnál is indítanak majd újabb szakaszt, így decembertől azok is próbálkozhatnak, akik szeptemberben lemaradtak vagy nem hallottak a lehetőségről.

