Korlátozások jönnek péntektől a Déli pályaudvar közlekedésében is

Budapest-Kelenföld állomáson a felsővezeték-hálózat karbantartása és a tartószerkezetek cseréje miatt szeptember 12-től 26-ig több éjszaka is módosul az állomást érintő vonatok közlekedése – írja közleményében a Mávinform.

Az érintett éjszakákon a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon korábbi indulásokra, hosszabb eljutási időre, egyes járatok esetében a Déli pályaudvar és Kelenföld között pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A változások többnyire a Déli pályaudvarra este, éjszaka és hajnalban érkező és induló járatokat érintenek majd.