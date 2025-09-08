ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Vonatgázolás volt Albertirsán, lelassult a közlekedés a ceglédi vonalon

Infostart

Egy Szolnokról a Nyugati pályaudvarra tartó személyvonat gázolt, az áldozat nem élte túl.

A Szolnokról a Nyugati pályaudvarra tartó S50-es vonat hajnalban Albertirsán elütött egy embert, aki a balesetben meghalt – számolt be róla hétfő reggel a Mávinform.

A vonatok Albertirsa és Pilis között egy vágányon közlekedtek a helyszínelés miatt. A ceglédi vonalon megnő a menetidő, a távolsági vonatok egy része a Nyugati pályaudvar és Cegléd között kimarad. Budapest és Szolnok között a ceglédi és az újszászi vonalon is minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.

Több helyen is változott a menetrend, így Budapest felé

  • a Kiskunfélegyházáról 4:10-kor Budapestre elindult sebesvonat (7029) csak Ceglédig közlekedik.
  • A Debrecenből 4:30-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6029) csak Ceglédig közlekedik.
  • A Szolnokról 5:55-kor induló Z50-es vonat (2669) megáll Vecsésen is.
  • A Nyíregyházáról 5:30-kor Budapestre induló Nyírség IC (IC 609) Ceglédtől a 7:48-kor induló Z50-es vonat (2817) menetrendje szerint közlekedik tovább.
  • A Lőkösházáról 4:46-kor a Nyugati pályaudvarra elindult sebesvonat (7509) Szolnoktól kerülő útvonalon, az újszászi vonalon közlekedik, nem érinti Ceglédet, Ferihegyet, Kőbánya-Kispestet, Zuglót. A ferihegyi leszállók számára megáll Rákoshegyen, ahonnan pótlóbusz indul Ferihegyre.
  • A Nyíregyházáról 4:40-kor elindult Cívis InterRégió (6129) csak Szolnokig közlekedik, onnan a főváros felé utasai a 7:21-kor továbbinduló Nyírség IC-vel (IC 609) utazhatnak, ami Abonyban is megáll.

Cegléd, Szolnok, Debrecen felé a

  • Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.
  • A Nyugati pályaudvarról 6:20-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégió (6090) csak Ceglédtől közlekedik - várhatóan 20-30 perces késéssel.
  • A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor Miskolcra induló Tokaj IC (IC 652) csak Ceglédtől közlekedik.
  • A Nyugati pályaudvarról 5:50-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400) Ceglédig az 5:55-kor induló Z50-es vonat (2812) menetrendje szerint közlekedik, Ceglédtől várhatóan 30 perces késéssel indul tovább Békéscsaba felé.

Az S50-es vonatok esetén a Nyugati pályaudvarról 5:30-kor Monorra és a Monorról 7:06-kor a Nyugati pályaudvarra induló kimaradt.

A Mávinform 8:04-kor jelezte, hogy a helyszínelés befejeződött, a ceglédi vonalon a közlekedés fokozatosan áll helyre.

Kimaradt a Nyugati pályaudvarról 8:35-kor Monorra induló S50-es vonat (2752) is.

