Megöltek egy brit férfit Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra hétfő hajnalban érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy brit állampolgárságú férfit. A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A fővárosi rendőrök szemlét tartottak és a helyszínen elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves, szintén brit állampolgárságú férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.

A 34 éves brit férfit gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerte a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.