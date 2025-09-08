ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
334.29
bux:
102973.66
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Megöltek egy brit férfit Budapesten

Infostart

A budapesti rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra hétfő hajnalban érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy brit állampolgárságú férfit. A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A fővárosi rendőrök szemlét tartottak és a helyszínen elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves, szintén brit állampolgárságú férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.

A 34 éves brit férfit gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerte a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Kezdőlap    Belföld    Megöltek egy brit férfit Budapesten

budapest

emberölés

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójával és a Kína katonai potenciálját demonstráló katonai parádéval párhuzamosan az orosz média elkezdte pedzegetni, miért fontos Moszkva, Peking és Észak-Korea közeledése: mert formálódik egy „ázsia NATO”.
CR7 és a legnagyobb elődök – séta a portugál futballtörténelemben

CR7 és a legnagyobb elődök – séta a portugál futballtörténelemben

Gazdag hagyományokkal rendelkező, világbajnoki harmadik és negyedik helyezett, Eb-győztes és Eb-ezüstérmes Nemzetek Ligája-győztes gárdákat is magába foglaló a portugál labdarúgó-válogatott története. A sok kiválóságból igyekeztünk egy álomcsapatot összeállítani, miközben persze, tudjuk, a lehetetlenre vállalkoztunk. Érdekes, de talán nem vitatható megállapítás: egyáltalán nem a legnagyobb sikert elérő gárda, a 2016-os Európa-bajnok legénység kerete volt a legerősebb.
 

Szoboszlai Dominik egy hatalmas találkozás előtt

Rossz hír a portugáloknak, jó hír a magyaroknak

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Nasdaq vezetésével emelkedtek a tőzsdék

A Nasdaq vezetésével emelkedtek a tőzsdék

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat.. Ami a részvénypiaci aktualitásokat illeti: a magyar tőzsdén emelkedést láthattunk, izgalmas sztoriból sincs hiány, hiszen friss értesülések szerint többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában. Mindkét vállalat árfolyama emelkedni kezdett a hírt követően, a Rába több, mint 10 százalékos pluszban van. Európában pluszban zártak a vezető részvényindexek, és Amerikában is jó volt a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leddöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél

Leddöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél

A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetési rendszeréről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France in fresh political crisis after MPs oust prime minister

France in fresh political crisis after MPs oust prime minister

The French government loses a vote of confidence and PM François Bayrou will resign on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 22:31
Orbán Viktor levélben követel pénzt az Európai Uniótól
2025. szeptember 8. 22:18
A harmadik legmagasabb 8. havi államháztartási hiány Magyarországon - a nap hírei
×
×
×
×