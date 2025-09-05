ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
Nyitókép: Pixabay

Nem segíti az időjárás sem az iskolába járókat, sem a munkába indulókat

Infostart / MTI

A jó hír, hogy megint jön a nyár – a rossz hír pedig, hogy már nincs vakáció... Nyárias hétvégénk lesz, aztán a jövő héten visszatér a kánikula.

Egyre melegebb lesz, aztán jön a 30 fok fölötti meleg. Nyáriasan meleg, napos idő várható az első szeptemberi hétvégén, a hőmérséklet jellemzően 30 Celsius-fok körül alakul a legmelegebb órákban. A magasba törő gomolyfelhőkből azonban zápor, zivatar előfordulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat. Délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél, zivatar idején is előfordulhat erős, viharos széllökés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.

Szombaton általában gomolyfelhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Kora reggel általában 15-20, délután 24-32 fok valószínű.

Vasárnap többnyire napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet néhol zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 18, délután 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

A jövő hét elején tovább folytatódik a felmelegedés a jelenlegi előrejelzések szerint, a hét közepére már 34 fok is lehet.

