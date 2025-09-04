ARÉNA
Nyitókép: Karácsony Gergely/YouTube

Üzent a Fidesz 2026-ról? Mást állít Karácsony Gergely és Szentkirályi Alexandra

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondja, hogy üzengetéseket kapott a Fideszből, hogy induljon önállóan a jövő évi parlamenti választáson. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint ez terelés, hiszen a kormánypártnak nincs szüksége egy nulla százalékos párt támogatására.

Karácsony Gergely szerda este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt állította, hogy „fideszes háttéremberektől” olyan üzeneteket kapott, amelyek új párt alapítására biztatták. A főpolgármester szerint valaki közvetlenül az ATV stúdiójában fogalmazta meg neki az ajánlatot.

Az üzenet lényege Karácsony szerint az volt, hogy nagyban segítené a főváros pénzügyi helyzetének rendezését, ha Karácsony „fölzavarná az ellenzéki államvizet” – vagyis új párt alapításával megosztaná az ellenzéket.

Karácsony így fogalmazott: „kapom az üzengetéseket, hogy

a Fidesz azt reméli, hogy a Pride politikai sikerén felbuzdulva elindulok az országgyűlési választásokon, és akkor egy új progresszív párt megbontja az ellenzéki egységet.

Ez egy körülbelül egy hónapja volt, csak nem vettem komolyan, de miután a miniszterek, akikkel korábban tárgyaltam, nem veszik fel a telefont, nem válaszolnak az sms-ekre, megszakadt a kapcsolat, úgy érzem, hogy mintha a politika lehet, hogy más rugóra jár, mint az én agyam, ami arról szól, hogy van egy közérdek, az, hogy a város működjön, és ez nem egy pártpolitikai játszma” – mondta Karácsony Gergely.

Karácsony a stúdióban egyértelműen visszautasította a feltételezett alkut. Mint mondta,

nem készül 2026-os parlamenti választással kapcsolatos politikai szerepvállalásra, és a főpolgármesternek nem ez a dolga. „Ilyen nem lesz” – fogalmazott határozottan.

Hangsúlyozta: „Én nem tudok semmilyen politikai és erkölcstelen dealbe belemenni azért, hogy a városom megkapja azt, ami egyébként jár neki.”

A városvezető szerint „ha Budapest csődbe megy, akkor nehéz lesz elhessegetni azt a politikai összefüggést, hogy ez azért következett be, mert őt nem sikerült bevonni a politikai játszmákba”.

A főpolgármester vádjaira Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője reagált a Harcosok órája című műsorban.

„Ez valószínűleg egy terelés, azon kívül, hogy lehet, hogy egy felajánlkozás Karácsony Gergely részéről”

– mondta Szentkirályi, aki így fogalmazott: „a 0 százalékos párttal rendelkező Karácsony Gergelyre, akit egyszer már elütött a villamos, a Fidesznek nincs szüksége. Az elmúlt négy alkalommal nagyon szépen teljesített a Fidesz a választásokon a saját erejéből is, tehát a jobboldalon ez nem divat, hogy mindenféle ilyen trükkökhöz folyamodjunk ahhoz, hogy választásokat nyerjünk.”

