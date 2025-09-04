Üzent a Fidesz 2026-ról? Mást állít Karácsony Gergely és Szentkirályi Alexandra

Karácsony Gergely szerda este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt állította, hogy „fideszes háttéremberektől” olyan üzeneteket kapott, amelyek új párt alapítására biztatták. A főpolgármester szerint valaki közvetlenül az ATV stúdiójában fogalmazta meg neki az ajánlatot.

Az üzenet lényege Karácsony szerint az volt, hogy nagyban segítené a főváros pénzügyi helyzetének rendezését, ha Karácsony „fölzavarná az ellenzéki államvizet” – vagyis új párt alapításával megosztaná az ellenzéket.

Karácsony így fogalmazott: „kapom az üzengetéseket, hogy

a Fidesz azt reméli, hogy a Pride politikai sikerén felbuzdulva elindulok az országgyűlési választásokon, és akkor egy új progresszív párt megbontja az ellenzéki egységet.

Ez egy körülbelül egy hónapja volt, csak nem vettem komolyan, de miután a miniszterek, akikkel korábban tárgyaltam, nem veszik fel a telefont, nem válaszolnak az sms-ekre, megszakadt a kapcsolat, úgy érzem, hogy mintha a politika lehet, hogy más rugóra jár, mint az én agyam, ami arról szól, hogy van egy közérdek, az, hogy a város működjön, és ez nem egy pártpolitikai játszma” – mondta Karácsony Gergely.

Karácsony a stúdióban egyértelműen visszautasította a feltételezett alkut. Mint mondta,

nem készül 2026-os parlamenti választással kapcsolatos politikai szerepvállalásra, és a főpolgármesternek nem ez a dolga. „Ilyen nem lesz” – fogalmazott határozottan.

Hangsúlyozta: „Én nem tudok semmilyen politikai és erkölcstelen dealbe belemenni azért, hogy a városom megkapja azt, ami egyébként jár neki.”

A városvezető szerint „ha Budapest csődbe megy, akkor nehéz lesz elhessegetni azt a politikai összefüggést, hogy ez azért következett be, mert őt nem sikerült bevonni a politikai játszmákba”.

A főpolgármester vádjaira Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője reagált a Harcosok órája című műsorban.

„Ez valószínűleg egy terelés, azon kívül, hogy lehet, hogy egy felajánlkozás Karácsony Gergely részéről”

– mondta Szentkirályi, aki így fogalmazott: „a 0 százalékos párttal rendelkező Karácsony Gergelyre, akit egyszer már elütött a villamos, a Fidesznek nincs szüksége. Az elmúlt négy alkalommal nagyon szépen teljesített a Fidesz a választásokon a saját erejéből is, tehát a jobboldalon ez nem divat, hogy mindenféle ilyen trükkökhöz folyamodjunk ahhoz, hogy választásokat nyerjünk.”