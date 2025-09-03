ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
fékezés
Nyitókép: Pixabay

Rémálom a magyar autópályán – videó

Infostart

Rossz ötlet, rosszul végrehajtva – ebből borzalmas tömegszerencsétlenség is lehetett volna. Szörnyű pillanatok a magyar autópályán, kész csoda, hogy nem lett belőle nagy baj.

Hátborzongató videót tett közzé a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A látottakat szinte el sem hisszük: a belső sávban két jármű veszélyes közelségben halad egymáshoz képest, amikor egy harmadik autós megpróbál beférkőzni közéjük!

Egy olyan szűk helyről van szó, ahová még beparkolni is nehéz lenne, többszöri tolatással...

Igen, nyilván az a fránya holttér, amit annyiszor emlegetünk a visszapillantó tükrök kapcsán. Kérdés, hogy a külső sávból érkező autós belenézett-e egyáltalán bármelyik tükrébe? És talán nem túlzás arra gondolni, hogy a körülötte lévő forgalmat sem figyelte folyamatosan, ahogy azt amúgy kéne.

