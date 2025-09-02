ARÉNA
Nyitókép: MÁV-csoport

Több mint 800 új busz – a MÁV-é lesz Közép-Európa legnagyobb közúti közszolgáltató flottája

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az új járművek közül 269 darab még az idén forgalomba állhat, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható. A beszerzéssel a buszállomány átlagéletkora a regionális és országos járatokon 2027 végére 9 és fél évre csökkenhet.

További 869 új autóbuszt szállíthat a Kravtex-Kühne csoport a Volán-flottába - közölte a MÁV Zrt. A tájékoztatás szerint az új Credobus Econell 12 Next típusú autóbuszok szállításáról a szerződést Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója és Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója írta alá, miután az idei főszezonban már megérkezett és szolgálatba állt 131 új Credobus a Volán járatain.

Az új járművek közül 269 darab még az idén forgalomba állhat, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. Ezzel teljesül az év elején megfogalmazott tíz miniszteri vállalásból az a pont is, amely ezer vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott - áll a közleményben.

A két beszerzéssel a MÁV-csoport Volán-flottája Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottájává válik,

az állomány kétharmadát hazai gyártású járművek adják, így a flottafejlesztés hozzájárul a magyar munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez is.

A MÁV tájékoztatása szerint a járművek megfelelnek a legmodernebb műszaki elvárásoknak, növelt teljesítményű, Euro 6-os dízelmotorral, újgenerációs automata sebességváltóval, két utasajtóval, fűtő- és hűtő klímaberendezéssel, valamint utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszerrel felszereltek. Emellett automatikus tűzelfojtó berendezéssel, fedélzeti wifi-vel és USB csatlakozó aljzatokkal is rendelkeznek. Az egy járművel szállítható személyek száma 93 fő, valamint minden busz kerekesszékes utas szállítására is alkalmas.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a jelenlegi beszerzés keretében érkező, alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású, korszerű flotta az ország teljes területén emeli a szolgáltatás színvonalát, és érdemben hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez is. A jelzett szegmensben kizárólag klímás autóbuszok fognak közlekedni. A beszerzéssel

a buszállomány átlagéletkora a regionális és országos járatokon 2027 végére 9 és fél évre csökkenhet.

Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója közölte: a Kravtex-Kühne csoport 25 év alatt az alapoktól építette újra a magyar buszgyártást és ma már európai összevetésben is jelentős gyártókapacitással rendelkezik. Ennek köszönhetően kevesebb mint három év alatt ezer új busz átadását tudják teljesíteni. Azzal, hogy a MÁV-csoport új buszait Mosonmagyaróváron és Győrben gyártják, több tíz milliárd forint értékű importot váltanak ki, miközben 500 magyar munkahelyet őriznek meg és több mint 100 hazai beszállítónak adnak munkát. Büszkék arra, hogy a beszerzéssel 2027 végére a jelenlegi 45 százalékról megközelítően 60 százalékra nőhet a magyar Credobus-ok aránya a Volán-flottában.

(A nyitóképen: Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója (balra) és Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója aláírja a 869 darab új Credobus Econell 12 Next típusú autóbusz szállításáról szóló szerződést.)

