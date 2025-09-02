Orbán Balázs: a Tisza a középosztályt is súlyosan megsarcolná

Orbán Balázs a Harcosok órája című online műsorban azt mondta, napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó valóság, azt szeretnék, hogy az adókulcsok magasabbak legyenek. Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy a fizetésük csökkenjen, ahhoz vannak hozzászokva, hogy a fizetésük emelkedik. A kormány legalábbis ezt szeretné, és ezzel kapcsolatos béremelési programokat indít – tette hozzá. „Az ellenzék mindig azzal takarózik, hogy az adóemelés csak a nagyon gazdag embereket érintené, de a nap végén kiderül, hogy a középosztályt is súlyosan megsarcolná” – hangsúlyozta a politikus.

A Tisza Párt megpróbálta az adóterveit letagadni, de utána jöttek a beismerő mondatok Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől, aki elárulta, pontosan tudják, hogy e népszerűtlen elképzelések megvalósítása rosszul érintené a magyar munkavállalók jelentős részét – közölte Orbán Balázs. Az igazgató leszögezte, nem ideológiai témáról van szó, hanem az emberek mindennapjait érintő kérdésről. A liberálisok minden országban megszorításokra készülnek, az adóemelések mellett érvelnek, több pénzt akarnak az emberektől begyűjteni, mert nem tudják finanszírozni azokat a politikákat, melyeket elindítottak. „Ne hagyjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg ezeknek a politikáknak az árát!” – mondta a politikus.

Eddig olyan átlátható rendszer volt, amellyel tudtak tervezni a bérből és fizetésből élők, 15 százalékos szja, amelyet a kormány, ha tudott, csökkentett. Olyan adóforradalom indult, amely eredményeként a következő években majdnem kétmillió embernek nem kell majd személyi jövedelem adót fizetnie – közölte az igazgató. Orbán Balázs szerint rendkívül veszélyes lenne a kormányzás felelősségét rábízni a Tisza Pártra. Bármit is mondanak, azt nem lehet komolyan venni. A Tisza Párt programját külföldről írják, nekik a hatalom megszerzése a fontos, és onnantól kezdve a program szolgai végrehajtói lennének – mondta.

A magyar embereknek joguk van tudni, milyen adóelképzelései vannak a Tisza Pártnak, szemben a Fidesz–KDNP által kínált adóforradalommal – közölte Orbán Balázs, hozzátéve: ezért tájékoztató kampányokat kell indítani. Az orosz–ukrán háborúban az ukrán propaganda érdeke, hogy bizonyítsa, Ukrajna békét akar, Oroszország pedig háborút; az ellenfél szándéka elhitetni, hogy Oroszország áll a béke pártján, Ukrajna akar háborút.

Magyarország egyik állítást sem tartja igaznak, azt mondja, valójában egyik fél sem akar békét, ezért kell a külső közvetítőknek mindkét félre nyomást helyezni, hogy a békét válasszák a fegyveres konfliktus helyett – mondta az igazgató. „Az EU az ukránok ügynökeként lép fel” – fogalmazott a politikus.

Mint mondta, szégyenletesnek és a szánalmasnak tartja, hogy egy olyan konfliktusban, amely minden nap fáj Európának és hozzájárul Európa hanyatlásához, az európai vezetők nem a lezáráson dolgoznak, hanem az egyik háborús fél propagandáját ismételgetik, és megpróbálják az amerikaiak békekezdeményezését aláásni. A következő időszakban új európai vezetésnek kell jönnie, mert ezzel a vezetéssel nem lehet Európa lejtmenetét megállítani – emelte ki Orbán Balázs.

Nyugat-Európa vezetői azzal a problémával küzdenek, hogy a gazdasági gondok közepette választ kell adniuk arra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat miért Ukrajnának adják. Egy feltételezett orosz invázió megakadályozását hozzák fel indokul. De ez nem igaz, egyszerre, egy mondatban állítják azt, hogy Oroszország túl gyenge ahhoz, hogy elfoglalja Ukrajnát, és közben az egész kontinenst meg akarja hódítani – közölte. Az Andrej Babis volt cseh miniszterelnök elleni támadásról szólva Orbán Balázs kifejtette: a rendszerváltás utáni időszak – bár voltak kemény politikai viták – békés időszak volt Magyarországon, senki nem lépett át bizonyos határokat.

„Mióta körülbelül egy éve megjelent egy új ellenzéki erő, látszik, hogy ezt a Rubicont is át akarják lépni”

– fogalmazott.

A politikai igazgató szerint az átlagemberek nem a celebritásokra figyelnek, amikor a politikai véleményüket kialakítják, ennek ellenére létezik szerinte művészeti felelősség. Véleménye szerint az jó, ha egy koncerten a fellépő azt mondja a 18 éveseknek, hogy menjenek el szavazni, ezzel a politikus is egyetért. Ugyanakkor szerinte látható, hogy a politizálás megosztja a közönséget, ezért szerinte ebből a művészvilág vissza fog venni, ahogyan ez már megtörtént például az Egyesült Államokban is.

Az Erste Bank európai központjában készült reklámfilmről szólva – amelyben a 2025-ös Budapesti Pride-ot az Európa történelmét meghatározó események közé válogatták be –, hasonló véleményt fogalmazott meg – írja a hirado.hu.

Kifejtette, nyugaton egyre inkább látszik, hogy eltűnnek a genderideológiát támogató, azt finanszírozó ügyek, programok és csoportok, mivel rájöttek, hogy nincs rá valódi társadalmi igény. Orbán Balázs közölte: ne vegyünk magunkra most mi egy nyugaton megbukott ideológiát, még akkor se, ha az ellenzék a saját identitásának részéve teszi is a Pride-ot. Hozzátette, a magyar bankközpont érdeke, hogy termékeket adjon el olyanoknak is, akik nem értenek egyet bizonyos genderügyekkel, ezért került ki a pride-os rész a magyar reklámfilmből, ami véleménye szerint pozitív dolog. Ez a kapitalista logika – jegyezte meg.