ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.15
usd:
339.08
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszél A liberalizmuson túl - a politika visszavétele a nemzeti érdek szolgálatában címmel rendezett panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten Esztergomban, a MOL Nagyszínpadon 2025. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orbán Balázs: a Tisza a középosztályt is súlyosan megsarcolná

Infostart

A Tisza Párt 22, 33 százalékos vagy egyes szakértők szerint annál is magasabb személyi jövedelemadó kulcsa négymillió ember nettóját érintené – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója kedden.

Orbán Balázs a Harcosok órája című online műsorban azt mondta, napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó valóság, azt szeretnék, hogy az adókulcsok magasabbak legyenek. Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy a fizetésük csökkenjen, ahhoz vannak hozzászokva, hogy a fizetésük emelkedik. A kormány legalábbis ezt szeretné, és ezzel kapcsolatos béremelési programokat indít – tette hozzá. „Az ellenzék mindig azzal takarózik, hogy az adóemelés csak a nagyon gazdag embereket érintené, de a nap végén kiderül, hogy a középosztályt is súlyosan megsarcolná” – hangsúlyozta a politikus.

A Tisza Párt megpróbálta az adóterveit letagadni, de utána jöttek a beismerő mondatok Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől, aki elárulta, pontosan tudják, hogy e népszerűtlen elképzelések megvalósítása rosszul érintené a magyar munkavállalók jelentős részét – közölte Orbán Balázs. Az igazgató leszögezte, nem ideológiai témáról van szó, hanem az emberek mindennapjait érintő kérdésről. A liberálisok minden országban megszorításokra készülnek, az adóemelések mellett érvelnek, több pénzt akarnak az emberektől begyűjteni, mert nem tudják finanszírozni azokat a politikákat, melyeket elindítottak. „Ne hagyjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg ezeknek a politikáknak az árát!” – mondta a politikus.

Eddig olyan átlátható rendszer volt, amellyel tudtak tervezni a bérből és fizetésből élők, 15 százalékos szja, amelyet a kormány, ha tudott, csökkentett. Olyan adóforradalom indult, amely eredményeként a következő években majdnem kétmillió embernek nem kell majd személyi jövedelem adót fizetnie – közölte az igazgató. Orbán Balázs szerint rendkívül veszélyes lenne a kormányzás felelősségét rábízni a Tisza Pártra. Bármit is mondanak, azt nem lehet komolyan venni. A Tisza Párt programját külföldről írják, nekik a hatalom megszerzése a fontos, és onnantól kezdve a program szolgai végrehajtói lennének – mondta.

A magyar embereknek joguk van tudni, milyen adóelképzelései vannak a Tisza Pártnak, szemben a Fidesz–KDNP által kínált adóforradalommal – közölte Orbán Balázs, hozzátéve: ezért tájékoztató kampányokat kell indítani. Az orosz–ukrán háborúban az ukrán propaganda érdeke, hogy bizonyítsa, Ukrajna békét akar, Oroszország pedig háborút; az ellenfél szándéka elhitetni, hogy Oroszország áll a béke pártján, Ukrajna akar háborút.

Magyarország egyik állítást sem tartja igaznak, azt mondja, valójában egyik fél sem akar békét, ezért kell a külső közvetítőknek mindkét félre nyomást helyezni, hogy a békét válasszák a fegyveres konfliktus helyett – mondta az igazgató. „Az EU az ukránok ügynökeként lép fel” – fogalmazott a politikus.

Mint mondta, szégyenletesnek és a szánalmasnak tartja, hogy egy olyan konfliktusban, amely minden nap fáj Európának és hozzájárul Európa hanyatlásához, az európai vezetők nem a lezáráson dolgoznak, hanem az egyik háborús fél propagandáját ismételgetik, és megpróbálják az amerikaiak békekezdeményezését aláásni. A következő időszakban új európai vezetésnek kell jönnie, mert ezzel a vezetéssel nem lehet Európa lejtmenetét megállítani – emelte ki Orbán Balázs.

Nyugat-Európa vezetői azzal a problémával küzdenek, hogy a gazdasági gondok közepette választ kell adniuk arra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat miért Ukrajnának adják. Egy feltételezett orosz invázió megakadályozását hozzák fel indokul. De ez nem igaz, egyszerre, egy mondatban állítják azt, hogy Oroszország túl gyenge ahhoz, hogy elfoglalja Ukrajnát, és közben az egész kontinenst meg akarja hódítani – közölte. Az Andrej Babis volt cseh miniszterelnök elleni támadásról szólva Orbán Balázs kifejtette: a rendszerváltás utáni időszak – bár voltak kemény politikai viták – békés időszak volt Magyarországon, senki nem lépett át bizonyos határokat.

„Mióta körülbelül egy éve megjelent egy új ellenzéki erő, látszik, hogy ezt a Rubicont is át akarják lépni”

– fogalmazott.

A politikai igazgató szerint az átlagemberek nem a celebritásokra figyelnek, amikor a politikai véleményüket kialakítják, ennek ellenére létezik szerinte művészeti felelősség. Véleménye szerint az jó, ha egy koncerten a fellépő azt mondja a 18 éveseknek, hogy menjenek el szavazni, ezzel a politikus is egyetért. Ugyanakkor szerinte látható, hogy a politizálás megosztja a közönséget, ezért szerinte ebből a művészvilág vissza fog venni, ahogyan ez már megtörtént például az Egyesült Államokban is.

Az Erste Bank európai központjában készült reklámfilmről szólva – amelyben a 2025-ös Budapesti Pride-ot az Európa történelmét meghatározó események közé válogatták be –, hasonló véleményt fogalmazott meg – írja a hirado.hu.

Kifejtette, nyugaton egyre inkább látszik, hogy eltűnnek a genderideológiát támogató, azt finanszírozó ügyek, programok és csoportok, mivel rájöttek, hogy nincs rá valódi társadalmi igény. Orbán Balázs közölte: ne vegyünk magunkra most mi egy nyugaton megbukott ideológiát, még akkor se, ha az ellenzék a saját identitásának részéve teszi is a Pride-ot. Hozzátette, a magyar bankközpont érdeke, hogy termékeket adjon el olyanoknak is, akik nem értenek egyet bizonyos genderügyekkel, ezért került ki a pride-os rész a magyar reklámfilmből, ami véleménye szerint pozitív dolog. Ez a kapitalista logika – jegyezte meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Orbán Balázs: a Tisza a középosztályt is súlyosan megsarcolná

adóemelés

orbán balázs

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Európa két szuperhatalma fogott össze, hogy új alapokra helyezzék az unió jövőjét

Franciaország és Németország megállapodtak abban, hogy közös erővel kívánják megreformálni az Európai Unió hosszú távú energiapolitikáját, amelynek részeként az atomenergia is alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásként kaphat elismerést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter and possible heir

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter and possible heir

The North Korean leader is due to attend a military parade and attend his first multilateral meeting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 17:58
Karácsony Gergely szavazásra szólította a budapestieket – videó
2025. szeptember 2. 17:37
Kínzó napok következhetnek a vérszívók miatt
×
×
×
×