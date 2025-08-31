ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész – itt a várva várt lehetőség

Infostart

Az MÁV+ app új funkcióról, köztük a bérlet widgetről írt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!" – ezzel a mondattal népszerűsítik a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet. Ez lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi – fogalmazott a vezérigazgató.

A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például a shortcut lehetőség, amelynek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a "Tervezés" fülön pedig új "Kedvenc" funkció került bevezetésre. Ezzel az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig a két app verzió egymás mellett él, párhuzamosan elérhető – írta Hegyi Zsolt.

alkalmazás

hegyi zsolt

widget

máv+

Magyar sporttörténelem baseballban: „Márkónak dédelgetett álma az MLB”

Magyar sporttörténelem baseballban: „Márkónak dédelgetett álma az MLB”

A sportág történetében először magyar játékossal kötött szerződést az észak-amerikai profi baseball-ligában szereplő San Diego Padres. Az InfoRádió elérte a 16 éves Morua Márkó édesapját, Morua Robertót, az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball Sportegyesület elnökét, a magyar válogatott kapitányát.
Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Annyira sok víz hiányzik a talajból Magyarországon, hogy a pótlására másfél évig „ki kellene engedni” a teljes Tiszát Tiszabecsnél – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban. Idén közel húsz beruházás indul el a víz megtartása érdekében, ősszel pedig új aszálykezelési stratégia készül.
Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Az orosz erők folyamatos offenzívát folytatnak szinte a teljes ukrán frontvonal mentén, és a "stratégiai kezdeményezés" az ő kezükben van - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke szombaton a Reuters szerint. Az ukránok ezt cáfolják, sőt, azt állítják, egy területen az ukrán csapatok körülzárták az orosz egységeket. Az éjszakai orosz dróntámadások miatt vasárnapra 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában. A háború fontosabb eseményeiről ebben a ciküünkben számolunk be a nap folyamán.

Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?

Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?

ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.

China and India pledge to be 'partners not rivals'

China and India pledge to be 'partners not rivals'

Xi Jinping and Narendra Modi met on the sidelines of a summit which Russia's Vladimir Putin is also attending.

